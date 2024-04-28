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EBC 金融集團被世界女童軍協會評為「亞太之友」 以表為全球女性賦權

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
EBC 金融集團被世界女童軍協會評為「亞太之友」。(EBC 金融集團/提供)
EBC 金融集團被世界女童軍協會評為「亞太之友」。(EBC 金融集團/提供)

EBC 金融集團（EBC）自豪地宣佈，獲得世界女童軍協會 （WAGGGS）頒發的亞太之友獎項。此殊榮表彰EBC堅定不移地致力於通過教育和培訓機會促進女性成長，其願景是創造一個更加平等和賦權的社會。

頒獎典禮於新加坡舉行，表揚EBC對全球變革的貢獻，EBC金融集團自豪地接受此一殊榮。與 WAGGGS 的合作證明EBC對其企業價值觀的嚴格承諾。EBC金融集團於3月宣布與WAGGGS合作，為全球女性提供教育、領導力培訓和社區服務機會。此次合作旨在培養負責任的全球公民並賦予女性領導者權力，提倡一個更加公平、充滿活力和賦權的社會。

世界女童軍協會是最大的女童和年輕婦女賦權國際組織，遍布五個地區的153個國家，擁有1,000多萬會員。通過領導力、習、宣傳和能力培育，世界女童軍協會領導力計畫，為全球女性擴大機會。僅亞太之友小組就由26個國家的370萬名成員組成，致力於使該地區的婦女充分發揮潛力，成為有良知的全球公民。

EBC金融集團致力於促進全球平等，並支持世界各地的每個人透過各種計劃充分發揮潛力及獲得平等機會。該公司致力於賦予女性權力，為女孩和年輕女性提供廣泛的教育、發展和培訓機會。通過與WAGGGS的合作，EBC致力於促進女性的全球發展，為她們提供探索各種機會和達到新成就高度的工具。EBC希望這些被賦權的女性成為有影響力的榜樣，在各自的領域表現出色，並領導提高全球社會福祉的舉措，最終實現她們的最大潛力。

在通過與國際組織和慈善機構合作賦能更多女性成長的同時，EBC致力於在內部建立透明和公平的企業體系，營造開放包容的工作環境，並為女性的發展提供平等的發展途徑。公司堅信，女性的參與增強團隊的多樣性，為企業和社會發展提供新的機遇。

EBC 金融集團因通過教育和領導力計劃增加全球女性平等機會而獲獎。(EBC 金融集團/提供)
EBC 金融集團因通過教育和領導力計劃增加全球女性平等機會而獲獎。(EBC 金融集團/提供)

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