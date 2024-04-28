蔡明忠長子接受歷練 富邦大董夫人評分A

富邦集團「大董」蔡明忠長子蔡承道去年接任富邦產險董事及富邦育樂董事長職務後，富邦「三代接班」浮上檯面。大董夫人陳藹玲昨（27）日首度談到兒子的表現稱，蔡承道還在跟爸爸及叔叔（富邦金董事長蔡明興）（2881）學習，對他的表現給「A」。

富邦文教基金會執董陳藹玲昨出席基金會製作的全台首創兒少自製節目《虎姑婆和他的朋友》首播記者會。陳藹玲表示，希望提供兒童觀眾更多元的音樂體驗，並讓音樂成為一種情緒支持與思考啟發的可能。

蔡承道去年已進入富邦產險及富邦育樂董事會歷練，「三代接班」也成外界關注焦點。被問到蔡承道對銀行或壽險哪個領域較有興趣，陳藹玲表示，長子還在努力學習，於不同單位深入了解，跟爸爸、叔叔及很多集團長官們跟隨學習中。

至於會給長子現在表現打幾分，陳藹玲笑稱「如果說100分有點噁心」，但永遠有進步空間，打分太難了，「我給他A」，因為蔡承道是貼心善良的孩子。

陳藹玲分享，丈夫是嚴父，她自己則是扮演媽媽的角色，形容自己是囉唆的媽媽。

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