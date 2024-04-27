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icash Pay線上繳綜所稅 抽整筆稅單最高回饋100％

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

5月綜所稅即將開徵，愛金卡公司旗下icash Pay愛金付連續第三年推出「線上繳納綜所稅」服務，滿足納稅人輕鬆繳、聰明賺的生活體驗。繼2023年推出「icash Pay綜所稅幫你PAY活動」，2024年活動再升級，不僅增加房屋稅項目，並擴大參與銀行家數，推出「icash Pay繳稅金喜PAY活動」，繳稅抽OPEN POINT點數，最高回饋100%。

5月1日起隨時隨地開啟icash Pay APP，點選繳稅功能、輕鬆掃描稅單QR code即可線上完成綜所稅及房屋稅申報，實際繳納金額單筆滿5,000元即可參加「icash Pay繳稅金喜PAY活動」，獎項包含將抽出2,000名用戶可免費獲得200點OPENPOINT外，另有1名幸運用戶將可獲得與實際繳稅金額等值的OPEN POINT點數、最高贈予上限30萬點，回饋率最高100%。當月新戶不限通路首筆消費（含繳稅）再加碼享100% OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限100點）。

愛金卡表示，綜所稅回饋不僅於此，icash Pay愛金付攜手三大指定銀行再加碼，活動期間綁定指定銀行存款帳戶繳納綜所稅，最高加碼回饋100點OPEN POINT或300元現金回饋。

icash Pay連結第一銀行或元大銀行存款帳戶並以該帳戶直扣線上繳納綜所稅實際支付單筆滿3,000元贈100點OPENPOINT（每戶回饋上限各100點，各銀行總回饋上限10萬點）；而新光銀行特別針對活動期間新申辦OU數位存款帳戶的用戶，只要開戶時於「活動代碼」填入「i300」，以icash Pay首次連結OU數位存款帳戶直扣繳納綜所稅，即享300元現金回饋(每戶限回饋乙次，總限量200名)，歡迎民眾多加使用，有感放大繳稅回饋。

icash Pay愛金付除了繳稅活動外，持續深耕微金融場域的經營，即日起宣布與最大民營基金交易平台「鉅亨買基金」攜手合作，狂撒3萬點OPENPOINT回饋icash Pay用戶，只要完成指定任務活動，就能輕鬆開啟輕理財第一步。

5月31日前當月註冊icash Pay新戶並完成三步驟即可獲得100點OPENPOINT（每月限量150名）。完成後icash Pay用戶就能透過「鉅亨買基金」粉絲團、「鉅亨Fund大鏡」節目持續獲得豐富的理財知識及市場資訊；同時，也能透過「icash Pay APP」連結至「鉅亨買基金」網頁，進一步了解基金投資，開啟理財新體驗。

OPENPOINT 房屋稅

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