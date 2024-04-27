全台首創！富邦文教基金會 推兒童專屬流行音樂節目

兒童影視內容的國際市場近年來經歷顯著變化，製作技術精良與數位轉型推動兒童節目的蓬勃創新，尤其是對於兒童影音內容有著迫切需求。富邦文教基金會與文策院在台灣兒童影視內容質與量的提升上攜手，為台灣兒童推出更多「寓教於樂」的國內自製節目。經過一年的努力，除了兒少影視內容基金的籌畫如火如荼進行中，基金會也在文化部支持下，順利推出第一個新媒體跨域兒少節目《虎姑婆和他的朋友》。

台灣兒童節目中音樂的單一性問題顯著，多數唱跳節目被簡化的歌詞和旋律所主導，侷限了兒童對於音樂的認識和欣賞。富邦文教基金會執行董事陳藹玲表示：「音樂不僅能夠促進小朋友的智力成長，還可以加強他們的社交技巧、提升自信以及調節情緒。富邦文教基金會開發製作《虎姑婆和他的朋友》節目，希望兒童透過觀看其他兒童的經驗，鼓勵他們更勇於表達自己，更首度嘗試以流行音樂融入兒童節目，讓教育與娛樂相結合，希望提供兒童觀眾更多元的音樂體驗，並讓音樂成為一種情緒支持與思考啟發的可能。」

《虎姑婆和他的朋友》是一個專為兒童企劃製作的流行音樂節目，特別邀請陶晶瑩重新詮釋傳統「虎姑婆」形象，陶晶瑩表示：「我們翻轉了虎姑婆的人設，他不再是深夜嚇唬小孩的怪物，而是吃素、愛唱歌跳舞，並且陪伴小孩面對恐懼的角色。」

談到節目錄製的困難與趣事，陶晶瑩表示：「不接話，有時候，他們就是不接話。」

節目邀請同樣身為父母的音樂人黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦及首次以個人身分演唱自己創作曲的小威，為孩子們打造出九首以世界民謠為基底的流行音樂，跨越古典、爵士、電子、流行音樂多種曲風，每首歌都是一份獻給孩子的祝福。

除此之外，本次亦力邀強大的音樂製作團隊朱敬然、洪筠惠、古晧、秦序章、黃宣銘等製作人，創下台灣兒童音樂節目前所未見的金獎組合紀錄；更在三金設計師王宗欣領軍下，匯集台灣優秀的視覺及動畫團隊，一同打造一個音樂森林世界，在歡樂、活潑的氛圍中教導孩子們勇敢地面對內心的恐懼。希望利用音樂的力量，激發兒童的想像力和勇氣，讓他們在探索和學習的過程中，跨越恐懼，成長為更強韌的自我。品冠表示「這是一個誠意滿滿的節目，面對恐懼、感受音樂的美好」，也邀請所有大朋友小朋友準時收看。

今天富邦文教基金會偕同參與製作的瀚草文創、dosomething studio，以及全球發行的台灣大哥大及MOMO親子台，在節目合作單位台北流行音樂中心宣布《虎姑婆和他的朋友》正式首播，虎姑婆陶晶瑩及他的音樂友人們包括品冠、葛西瓦、陳建瑋、羅文裕更將在北流戶外廣場的大舞台，與參與節目的許多小朋友們，一起擔任台北市教育局兒童月的閉幕演出，現場開起虎姑婆與朋友的音樂趴。

《虎姑婆和他的朋友》每集15分鐘，將於4月27日週六晚上5點在MOMO親子台及MyVideo盛大首播，之後每週六更新一集，另外，在富邦文教基金會基金會 YouTube 頻道momo mini，還有更多精彩花絮、漏網鏡頭與虎姑婆和音樂友人的番外演出片段。

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