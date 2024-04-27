快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐震不停…籲注意「3斷層段」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首創！富邦文教基金會 推兒童專屬流行音樂節目

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
富邦文教基金會執行董事陳藹玲（前排右二） 、陶晶瑩（前排右三） 與音樂友人們出席《虎姑婆和他的朋友》節目發布記者會。富邦文教基金會／提供
富邦文教基金會執行董事陳藹玲（前排右二） 、陶晶瑩（前排右三） 與音樂友人們出席《虎姑婆和他的朋友》節目發布記者會。富邦文教基金會／提供

兒童影視內容的國際市場近年來經歷顯著變化，製作技術精良與數位轉型推動兒童節目的蓬勃創新，尤其是對於兒童影音內容有著迫切需求。富邦文教基金會與文策院在台灣兒童影視內容質與量的提升上攜手，為台灣兒童推出更多「寓教於樂」的國內自製節目。經過一年的努力，除了兒少影視內容基金的籌畫如火如荼進行中，基金會也在文化部支持下，順利推出第一個新媒體跨域兒少節目《虎姑婆和他的朋友》。

台灣兒童節目中音樂的單一性問題顯著，多數唱跳節目被簡化的歌詞和旋律所主導，侷限了兒童對於音樂的認識和欣賞。富邦文教基金會執行董事陳藹玲表示：「音樂不僅能夠促進小朋友的智力成長，還可以加強他們的社交技巧、提升自信以及調節情緒。富邦文教基金會開發製作《虎姑婆和他的朋友》節目，希望兒童透過觀看其他兒童的經驗，鼓勵他們更勇於表達自己，更首度嘗試以流行音樂融入兒童節目，讓教育與娛樂相結合，希望提供兒童觀眾更多元的音樂體驗，並讓音樂成為一種情緒支持與思考啟發的可能。」

《虎姑婆和他的朋友》是一個專為兒童企劃製作的流行音樂節目，特別邀請陶晶瑩重新詮釋傳統「虎姑婆」形象，陶晶瑩表示：「我們翻轉了虎姑婆的人設，他不再是深夜嚇唬小孩的怪物，而是吃素、愛唱歌跳舞，並且陪伴小孩面對恐懼的角色。」

談到節目錄製的困難與趣事，陶晶瑩表示：「不接話，有時候，他們就是不接話。」

節目邀請同樣身為父母的音樂人黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦及首次以個人身分演唱自己創作曲的小威，為孩子們打造出九首以世界民謠為基底的流行音樂，跨越古典、爵士、電子、流行音樂多種曲風，每首歌都是一份獻給孩子的祝福。

除此之外，本次亦力邀強大的音樂製作團隊朱敬然、洪筠惠、古晧、秦序章、黃宣銘等製作人，創下台灣兒童音樂節目前所未見的金獎組合紀錄；更在三金設計師王宗欣領軍下，匯集台灣優秀的視覺及動畫團隊，一同打造一個音樂森林世界，在歡樂、活潑的氛圍中教導孩子們勇敢地面對內心的恐懼。希望利用音樂的力量，激發兒童的想像力和勇氣，讓他們在探索和學習的過程中，跨越恐懼，成長為更強韌的自我。品冠表示「這是一個誠意滿滿的節目，面對恐懼、感受音樂的美好」，也邀請所有大朋友小朋友準時收看。

今天富邦文教基金會偕同參與製作的瀚草文創、dosomething studio，以及全球發行的台灣大哥大及MOMO親子台，在節目合作單位台北流行音樂中心宣布《虎姑婆和他的朋友》正式首播，虎姑婆陶晶瑩及他的音樂友人們包括品冠、葛西瓦、陳建瑋、羅文裕更將在北流戶外廣場的大舞台，與參與節目的許多小朋友們，一起擔任台北市教育局兒童月的閉幕演出，現場開起虎姑婆與朋友的音樂趴。

《虎姑婆和他的朋友》每集15分鐘，將於4月27日週六晚上5點在MOMO親子台及MyVideo盛大首播，之後每週六更新一集，另外，在富邦文教基金會基金會 YouTube 頻道momo mini，還有更多精彩花絮、漏網鏡頭與虎姑婆和音樂友人的番外演出片段。

富邦 陶晶瑩

相關新聞

富邦大董夫人談長子蔡承道表現 評分給「A」

富邦集團「大董」蔡明忠夫人、富邦文教基金會執董陳藹玲今早出席基金會製作的全台首創兒少自製節目首播。會後，談到家庭及對長子蔡承道的期許，陳藹玲說，蔡承道還在跟爸爸及叔叔(富邦金（2881）董...

開發金新團隊 王銘陽接董座

開發金控啟動高階人事布局，董事會通過董事長由王銘陽接任，並由楊文鈞接任總經理一職。開發金同時確立子公司董事長、總經理人選...

新光金合併案 董事會表決通過

新光金董事會昨日討論新光金、台新金合併案，最後動用表決過關，但是據了解，此次反對的，除了吳東進派包括獨董在內的三席董事之...

壽險外匯避險降成本有解 業者擬向金管會遞案

壽險業的重磅議題，外匯避險成本高昂困境「有解」。壽險業已凝聚共識，將向金管會遞案申請擴大外匯價格變動準備金制度，藉由拉高...

壽險業拚轉骨…這一役是關鍵

一名壽險業高層說，「在壽險業做個調查，最迫切需解決的問題，答案一定是外匯避險。」畢竟沒有一個行業像壽險業，有22兆元這麼...

存股族看過來…兩大金控股利揭曉 中信金配1.8元、永豐金1元

中信金控、永豐金控股利政策昨（26）日出爐；中信金董事會決議，每股配發1.8元現金股利，創19年新高，以26日收盤價31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。