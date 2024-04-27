壽險業拚轉骨…這一役是關鍵

一名壽險業高層說，「在壽險業做個調查，最迫切需解決的問題，答案一定是外匯避險。」畢竟沒有一個行業像壽險業，有22兆元這麼龐大的部位擺在海外；美台利差擴大、避險成本降不下來，每年付出龐大避險成本的業者，有如「躺在床上一直滴血的病人」，體質只會愈來愈差。

時值新舊閣揆、前後任金管會主委交接的尷尬期，壽險公會與壽險業者仍密集會商、凝聚共識，力拚「儘速送件」，關鍵就是期待「擴大外匯價格準備金機制」能早一日通過，壽險業才能快點省下昂貴的避險成本「止血」，不用一直把錢丟到水裡。可以說，壽險業拚「轉骨」，這一役十分關鍵。

金融圈高層表示，過去十年1.2兆元的避險成本若能省下來、轉而對壽險業增資，對強健壽險業的資本會有多大的幫助，而不是像現在這樣、全都丟到水裡面「浪費」掉了。

壽險業高層說，長期以來，壽險業每年的避險成本約1.5％，去年則是大幅飆高至4%以上，光是去年一整年就花費3,600億元，今年預計會突破4,000億元，令業者大嘆吃不消。

因此，壽險業者頻頻向金管會請命，期待找出方法，讓壽險業不要再為了一年下來僅波動幾毛的新台幣匯率持續付出巨款，並將省下的支出用以強健資本，對提振國內壽險業的競爭力將有顯著效益。

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