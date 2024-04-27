開發金改名凱基金 將募資300億
開發金控（2883）昨（26）日董事會決議更名凱基金控，與其他消費金融相關子公司統一名稱，以利整合集團品牌識別，打造品牌綜效。董事會決議為引進策略性投資人與長期策略發展，擬辦理長期資金募集案，採私募方式，募資規模將逾300億元。
開發金昨天董事會決議規劃調整公司名稱為「凱基金融控股公司」，與金控旗下壽險、銀行、證券、投信等直接面對一般消費者的消金領域子公司，統一品牌名稱與識別系統。公司更名須提案至股東常會討論修改公司章程，並於股東會通過後報金管會核准方可執行。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言