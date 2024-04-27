企業生日快樂／全球人壽 永續蝴蝶 破蛹蛻變

全球人壽1994年正式在台灣營運，深耕台灣30年，一路成長至今，在國內外大環境挑戰與機會並存的勢中，經過四次併購，服務約300萬名保戶，過去十年獲利持續成長，資產規模達1.4兆元，是國內資產第八大壽險公司。

全球人壽首創台灣壽險業多元化行銷通路成功先例，同時開發設計創新及多元化之商品，提供所有保戶全方位保險及退休規劃諮詢服務，以「因為愛 責任在」為品牌理念，努力完成保戶的人生及退休夢想，致力成為台灣保險業之專業典範。

全球人壽小檔案、林文惠小檔案、全球人壽大事紀

全球人壽陸續於1998年至2001年間併購美國家庭人壽、全美人壽台灣分公司、安盛國衛在台所有保戶及相關業務，2009年，中瑋一公司（現為中瑋德惠公司）成為全球人壽單一股東，矢志深耕台灣，並於2013年3月概括承受國華人壽全體保戶及業務，展現對經營人壽保險事業強烈的決心與企圖心。

落實風險評估 做好每個環節

全球人壽董事長林文惠是壽險業唯一的女董座，在她領導下，業務通路規模迅速成長，總員工人數近6,000人，保戶約300萬名，持續展現卓越的成績。2023年初年度年化等價保費達117.31億元，稅後純益8.07億元，每股純益1.26元，資本適足率（RBC）277.82%，2023年底資產規模超過1兆4,300億元。

提到30年來的歷程，林文惠表示，壽險的合約其實都非常長遠，所以全球人壽考量任何事情都會加入永續的概念做規劃，若一家公司財務不穩健，就無法永續下去，不會著眼一定要賺到多少錢，而是要做風險評估，並非趨避風險，而是要去管理。

如果在風險可控、可管理的情況下，就可以考量，包括行政作業、業務推展、投資等都是如此逐步達成，當把每一環節都做到卓越，成長是必然的結果。未來全球人壽將以穩健之財務控管及永續經營原則，在專業經營團隊帶領下深耕台灣，具體實現對保戶的承諾。

全球人壽對ESG的布局可分為三大面向，首先在董事會轄下設立「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，擬定「三大ESG策略主軸」，籌組「六大管理小組」，全面建構永續發展藍圖。三大ESG策略主軸包括：落實低碳營運、創造幸福社會、重視責任投資。

響應綠色金融 投資離岸風電

目前已經涵蓋全部17個SDGs（聯合國永續發展目標）項目。另外，全球人壽根據SBTi科學基礎減碳目標，以全球升溫1.5度C情境，設定4.2%的營運減碳目標。

在責任投資方面，林文惠表示，妥善管理客戶交付的每一分資金，履行對保戶的每個承諾，更將所管理的資產，投注符合國家跟全世界未來發展趨勢的產業，累積實際投入近200億元。

同時積極響應綠色金融行動方案3.0，在授信、籌資、投資等面向都有宏觀布局。例如全球人壽參與全台灣第一個，也是全亞洲第一個離岸風電的投資專案，積極推動綠能與再生能源領域的投資。並在2022年開始實行範疇三的投資部位碳盤查，藉由減少對高耗能公司的投資，促進綠色經濟發展正循環。截至2023年底，綠色金融投資項目累計已投入227.51億元。

全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，特別推動座落於台北市八德新生南路交叉口的「全球人壽希望園區」，美麗的玻璃帷幕大樓包圍13.5米高的老榕樹，注入義大利美學，連結商圈在地情感與未來都市發展的設計，已躍為八德商圈的全新地標，把百年見證留在原地，與這塊土地共榮、共存、共好。

林文惠表示，企業新總部主視覺為「蝴蝶」，象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變，企業總部預計2026年完工啟用，且因應ESG永續金融發展，提升建築規格，致力取得綠建築標章認證，提升整體環境，同時也會融合數位科技啟發同仁創造力，融入節約能源，順應減碳趨勢，真正實踐對氣候、生態、環境保護，讓公司持續走在永續金融發展的道路上。

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