企業生日快樂／全球人壽一人一業 女董座座右銘

全球人壽董事長林文惠身為壽險業唯一女董座，一直以來都展現出專業經理人的一面，而她的人生座右銘「一人一業」是來自於阿公、台玻（1802）創辦人林玉嘉；而私底下她喜歡打泰拳、騎飛輪，運動習慣則來自於她的父親、台玻董事長林伯豐的堅持，兩位長輩更是她人生道路上的導師。

經營一家保險公司是相當艱辛，但林文惠卻堅持下來，因為阿公曾經告訴她要做到「一人一業」，意思是一個人在自己的行業領域中，就要做到最專精。她回憶，小時候家庭聚餐，公司經營決策是餐桌唯一話題，小孩都要安靜吃飯，且阿公非常認真，直到90歲還進公司工作。

她大學畢業進入台玻做海外業務時，每次回家吃飯阿公就會問，現在客戶是誰、成本多少、賣多少玻璃等，她每次回去吃飯都會事前準備好資料，雖然很緊張，但也從阿公身上學到認真勤奮的工作態度，這就是最好的身教。

林文惠喜愛運動，除了打泰拳，也做瑜珈、騎飛輪、跳倫巴、爬山等，她覺得運動的過程非常舒壓，也是生活的平衡，而且運動是需要專注力的事情，當運動完後再回來工作時，會有更清晰的頭腦、更好的能量面對接下來的事情。

林文惠說，她和父親不太會在工作上討論，畢竟是不同的領域、不同的行業，但父親對她的教導很多是從小耳濡目染，以運動來說，小學時父親每天早上5時就叫醒她，帶著她和弟弟去游泳，基本上6時就跳進游泳池，每天要來回游三趟，且父親會陪她游，從不間斷，也讓她學到毅力與堅持。

林文惠在全球人壽已工作11年，她說，在這個過程中，最有成就感的事就是能凝聚全公司共識，讓同仁對於「因為愛 責任在」這個理念的認同，且當公司需要跨部門協作時，所有人都能夠朝同樣的方向，並用自己領域的角度共同努力，這是全球人壽最大特色，也是最不容易做到的事。

她也提到全球人壽各層級的主管，對於自己部門領域都相當熟悉，但他們也願意「多想一分、多做一分」，當公司所有人都有這種拚勁時，全球人壽就會愈來愈好。

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