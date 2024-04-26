新光金重啟合併可行性研究 台新金：待來函再評估

新光金今天舉行董事會，對於是否重啟與台新金合併可行性評估，除了新光金大股東吳東進二女兒吳欣儒在內3名董事及1名獨董持保留意見外，另11票贊成通過提案。台新金表示，目前不清楚此事，會待正式來函再評估；金管會則回應，對個案不予評論。

新光金今天下午舉行董事會，根據18日所發開會通知，新光金董事暨新壽副董事長洪士琪等人提案重啟評估與台新金合併案，一旦經今天董事會討論通過，將向台新金遞出邀請，希望雙方重啟合併可行性評估。

知情人士轉述，在今天新光金董事會上，對於是否重啟與台新金合併可行性評估，董事間討論良久，最終唱名表決，有11名董事贊成此案，另4名持保留意見，即董事吳欣儒、李增昌、賴慧敏及獨立董事許永明。

其中，吳欣儒及李增昌均認為時機不宜，主因辦理現金增資在即，應避免影響增資達成，許永明則認為，研究合併對象應擴及其他公股及民營金控。

據悉，新光金今天下午董事會時長達3個半小時，最後正式通過重啟與台新金合併可行性評估案後，新光金後續將向台新金遞出邀請，希望雙方在合意併購前提下重啟合併可行性評估。

台新金總經理林維俊接受中央社記者訪問時表示，目前還不清楚此事，截至目前為止，台新金並未收到新光金任何來函或來電邀請。至於是否樂見與新光金重啟合併可行性評估，林維俊指出，目前不清楚情形，還是必須待收到正式來函，內部才能評估。

因新光金子公司新光人壽已連2期資本適足率（RBC）低於法定標準，落入資本不足，金管會主委黃天牧2023年6月曾公開表達，新光金當務之急是壽險子公司需要增資，不認為現階段是談論合併適當時機，外界關注現在監理機關態度，金管會今天對此僅表示，對個案不予評論。

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