王美花將任台新金獨董

新內閣人事陸續拍板，卸任首長成為產業界炙手可熱的獨董人選。市場傳出，經濟部長王美花將在卸任後出任台新金控（2887）與台新銀行的獨董，對此，台新金控總經理林維俊表示，公司獨董候選人名單需經董事會討論及確認，之後會向外界公告。

王美花透過辦公室表示，目前就是做好經濟部的工作，妥善交接相關業務，謝謝媒體關心。王美花在確定不續任經濟部長後，動向備受關注。先前曾傳出她可能轉戰國營事業，或更上一層樓擔任政委，繼續為國家服務，但最新消息傳出，她將循前經長王志剛、林義夫模式，接受台新金邀請擔任獨董。

台新金邀請卸任經濟部長擔任獨董已行之有年，像是2007年王志剛擔任台新金與台新銀獨董，2015年又邀請林義夫擔任獨董，其亦曾任職世界貿易組織常任代表，具解讀經濟政策專業，同時能洞悉國際政經情勢，在台新董事會討論中充分發揮所長。

由於金管會要求上市櫃獨董任期不能超過三屆（九年），因此林義夫獨董的位置需要調整，至於台新金是否會維持傳統繼續邀請卸任經長擔任獨董，外界投以關注眼光；據悉，台新金將於5月2日召開董事會討論名單，並於6月14日台新金股東常會改選董事。

另外，5月2日台新金董事會也預計討論股利政策，據了解，應會維持過去配發比例，也就是55%現金股息、45%股票股利，台新金去年通過配發每股股利0.93元，其中現金股利0.51元，股票股利0.42元，由於去年台新金獲利不俗，全年稅後純益146億元，EPS為1.01元，法人也看好股利政策有望更上層樓。

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