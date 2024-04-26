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金融三業 Q1挨罰6,578萬

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會最新統計，2024年首季銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等三大業者總罰鍰金額6,578.5萬元，較去年同期跳增21.7%，並已達到2023年全年2.5億元罰鍰的四分之一，其中銀行業占逾五成、一躍成為最大苦主。

若以2024年金管會行政罰鍰預算數2億7,468萬元來看，首季目標達成率約24%，若後續依此裁罰速度，2024年全年仍有機會達陣。

其中光銀行業首季就挨罰了3,362.5萬元，貢獻了51%最多，連兩年蟬聯「罰單王」，主因是2024年首季、光一家台中商銀（2812）因內稽內控缺失，就挨罰了1,200萬元所致。

但金管會官員強調，裁罰案件有時間的遞延性，例如一個案子發生後，需要經過時間調查與業者陳述意見，從事件發生到真正裁罰，往往都超過一年半載，因此罰鍰較多並非代表今年金融業表現差，也可能是時間落點的問題。

近年金管會對金融三業、上市櫃公司等罰鍰金額屢創新高，從2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元，隨後2020年、2021年連三年都破3億元，直到2022年、2023年連兩年才降到2.5億元左右。

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