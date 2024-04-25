強化監管 虛擬資產業未來沒登記就營業擬有刑責
為強化對虛擬資產業監理強度，政府跨部會討論修正洗錢防制法，擬參考國際做法要求虛擬資產業採登記制，若未依規定登記即經營業務等，未來可能將背負刑責。
現行虛擬資產業者若未依規定向金管會申報洗錢防制法遵聲明，卻從事虛擬資產與法定貨幣間交換等5項業務，金管會可依防制洗錢及打擊資恐辦法開罰新台幣50萬元至1000萬元不等罰鍰，屬於行政罰。跨部會正研擬修正洗錢防制法，要求虛擬資產業者未來採登記制，違規者將可能背負刑責。
金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，目前跨部會討論，預計修正洗錢防制法，要求虛擬資產業者改採登記制，若沒登記即辦理業務，將有刑事責任。
高晶萍指出，要求虛擬資產業者採登記制的構想，主要是參考國際上防制洗錢金融行動工作組織（FATF）及各國法例，均有要求業者採登記制，因此擬朝洗錢防制法修正推進，要求幣商採登記制，並有違規刑責。
高晶萍提到，目前此案還在行政院審議中，會適時傾聽外界意見，進行調整與修正。一旦行政院會通過，再經立法院三讀，金管會將搭配訂定子法，包括對申請程序、廢止登記等行政措施，進行進一步規範。
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