快訊

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

軍備結合AI無敵？美最先進科技 為何在俄烏戰踢鐵板

涉賭博、地下匯兌洗錢217億…八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 戴電子腳鐐監控行蹤

新台幣開盤貶1.2分 為32.54元

中央社／ 台北25日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.54元開盤，貶1.2分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.54元至32.60元。

新台幣 美元匯率

延伸閱讀

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

瀕臨貶破152…外匯官員加大警告力道 硬把日圓從34年低點拉回

日：不擇手段打擊外匯投機

一家製藥公司的市值超越全國GDP！丹麥製藥巨頭諾和諾德 怎以百歲高齡飆30％的高速成長？

相關新聞

誠美材今召開董事會 何昭陽及兩名獨董批召集程序違法

誠美材日前召開董事會通過董事提名名單，但董事長何昭陽認為不合程序，24日正式行文並親自將董事提名名單送交證交所；誠美材2...

降息後 REITs 績效衝天 五年內平均漲幅達10~50%

在降息預期的推升之下，REITs 市場自去年底以來出現一波明顯反彈，標普全球房地產指數也順勢上漲，近半年來漲幅達8.2%...

外人台幣存款餘額 一路下滑

中央銀行統計顯示，外資匯入後暫泊閒置資金的外人新台幣存款餘額，3月底來到1,921億元，年減11.38%，呈「連13黑」...

家樂福聯名卡 傳中信銀有興趣

信用卡市場可能再出現大洗牌，市場聚焦家樂福聯名卡下一個接棒銀行。原本今年中旬將到期的玉山銀家樂福聯名卡，傳出已經再次續約...

刷卡繳稅 各大銀行優惠大車拚

迎戰5月報稅季，各大銀行推出信用卡繳稅優惠，玉山銀行大手筆針對全卡友繳綜所稅單筆100萬以下享0.2%現金回饋；單筆10...

第一金配發股利1.15元 現金0.85元、股票0.3元

第一金昨（24）日董事會通過，每股配發1.15元股利，其中現金配0.85元，較去年增加0.05元、股票配0.3元持平，盈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。