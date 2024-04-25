三公股人事 520後調整
兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）三家公股金融機構今年股東會將全面改選，財政部核定的董事提名名單昨（24）日全部出爐，董事長、總經理等候選人均為現任者，據透露，由於提名名單必須在520前出爐，且董事均為法人代表，因此相關高層人事將等到520新政府上台後，再行改派調整，也不排除等到6月股東會後再敲定新人選。
財政部主管六家上市公股金融機構，今年股東會都在6月21日同一天召開，其中，兆豐金、第一金與台企銀三家要全面改選董事，依照規定必須在本月底前受理與公布董事暨獨立董事的提名候選人名單。
由於賴政府要等到520上台，因此提名名單幾乎都是依照現況，所以三家公股金融機構的現任董、總均列入提名名單，但據了解，新政府上台後，所有公股金融機構的高層人事，可能會有不小幅度的變動，這三家改選機構的現任者，未來也不排除再改派。
另外，兆豐金、第一金與台企銀的應選董事席次都是十席一般董事、五席獨立董事，其中，除了兆豐金確定全部都是官派，沒有民股董事選任之外，第一金、台企銀預期都會有一席一般董事為民股所選任。
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