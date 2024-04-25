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第一金配發股利1.15元 現金0.85元、股票0.3元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金融集團。 圖／第一金提供
第一金融集團。 圖／第一金提供

第一金（2892）昨（24）日董事會通過，每股配發1.15元股利，其中現金配0.85元，較去年增加0.05元、股票配0.3元持平，盈餘分配率近70%，均符合市場預期。以第一金昨收盤價27.2元估算，現金殖利率3%，與兆豐金（2886）相當。

第一金副總李淑玲說，每股配發現金僅比去年略增0.05元，有兩大考量因素，一、2023年盈餘成長，多賺一點錢就回饋給股東，因此略增配現金比重，二、無法發太多，是因子銀行和子壽險需多保留一些資本在帳上。

第一金近五年股利概況
第一金近五年股利概況

第一銀行是重要系統性銀行，被金管會要求2025年底，三大資本適足率需達高標，離2025年愈近，子銀行得多預留資本、上繳現金趨保守。據公告，一銀上繳2023年盈餘僅67.5億元現金，比2022年上繳75億元現金還少了10%。

據金管會數據顯示，2023年底第一銀行普通股權益、第一類資本比率和資本適足率各為10.91%、12.61%及14.56%，離2025年底資本要求11%、12.5%及14.5%來看，僅普通股權益比率離一步之遙，其餘兩項則已提前達陣。

第一金人壽則有2026年接軌ICS和IFRS17壓力，也無法上繳盈餘給母金控。第一金昨日更通過進一步現增5億元給子壽險，讓子壽險RBC可維持在300%至400%，以因應2026年接軌壓力。

第一金內部估算，若金控可保持獲利速度，等子銀行在2026年採用IRB（內部評等法）後，以自己歷史紀錄推算放款違約率，將大幅減輕資本耗用，估可讓子銀行資本三率提升1.1至1.5個百分點，屆時子銀行可達陣2025年高資本要求，還可以多上繳現金，金控配息空間也更大。

法人也說，近三年第一金盈餘都保留下來「打底夠了」，若保持每年成長約一成的獲利速度，等2026年配股利時就不會「綁手綁腳」，有多一點空間可以配發給股東。

第一金 第一銀行

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