外人台幣存款餘額 一路下滑
中央銀行統計顯示，外資匯入後暫泊閒置資金的外人新台幣存款餘額，3月底來到1,921億元，年減11.38%，呈「連13黑」。
對此，央行經研處副處長曹體仁昨（24）日解釋，主因是2022年、2023年上市櫃企業盈餘佳，發放較多現金股利，外資放在台幣存款帳戶上的資金自然也較為豐沛。
央行資料指出，3月底外人新台幣存款餘額為1,921億元，月增15億元，近五個月來，餘額大致都維持在1,900至2,000億元左右，沒有太大的變動。若進一步與去年同期相較，外人新台幣存款餘額自2023年3月以來呈「連13黑」，今年元月年減幅更是擴大至32.54%。
對此，曹體仁解釋，除前兩年上市櫃企業發放較多的現金股利因素外，現在外資匯出入非常方便，在美元比較強勢、美元利率較高時，外資會將較多資金匯出或以美元形式停泊，放在新台幣存款帳戶上的資金就會減少；此外，外資在台股的進出，也會影響到外人新台幣存款帳戶的餘額變化。
央行數據顯示，3月外匯存款餘額為9兆2,407億元，月減91億元，曹體仁表示，近期外匯存款餘額大致維持在9.1、9.2兆元附近，而外匯存款的變動因素，與廠商的貨款進出、新台幣匯率變動有關。
曹體仁表示，「有時廠商國外貨款進來，或新台幣匯率偏弱，外匯存款餘額就會上升，反之則會減少」，目前外匯存款並沒有明顯減少的趨勢。
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