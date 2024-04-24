聯準會不升息 國際板債補量了？2024年首季發行44檔、共33.8億美元

市場預期2024年第3季美國將啟動降息，讓企業重回國際板債市場。據金管會統計，2024年首季國際板債共發行44檔、發行金額33.77億美元，已達2023年全年發行額的4成，顯示美國降息有望、債券發行成本降低，讓企業願意再發債籌資。

美國2022年3月開始鷹式升息，使債券殖利率大彈、債券發行成本也拉高，加上壽險資金轉投資新台幣計價的債券ETF，供需同步萎縮，使國際板債急凍。據金管會統計，2023年全年國際板債僅發行95檔、發行額81.28億美元下探9年來新低。

但2024年似乎有反轉契機。據金管會統計，今年1月國際板債發行檔數跳升到17檔、2月過年也有9檔，3月更攀升到18檔，累計首季發行檔數達44檔、發行額33.77億美元，檔數和金額各已達2023年全年的逾四成。

證期局副局長高晶萍說，今年國際板債發行檔數和金額增加，主因是美國升息步驟減緩，市場預期不會再有大規模的暴力升息，因此各企業願意重回發債籌資行列。

但同時卻也因美國尚未降息，前幾年發債的企業，也不會做提前贖回，以鎖定資金成本，這也促使提前贖回量探低。據金管會統計，2023年提前贖回僅10檔、3億美元，提前贖回量偏低、就不會再出現補債發行量。

若以2024年首季來看，提前贖回也僅4檔、0.473億美元，顯示發行人（指企業）提前贖回意願低，成為國際板債量能的利空因素。

據金管會統計4月到2024年底，國際板可執行贖回權共189檔、可贖回金額245.92億美元，需看發行者及資金是否會再重返國際板債市。

國際板債市是台灣希望打造亞洲外幣債券市場，讓各國發行人都可在台發外幣債籌資，藉此提升金融業手續費收入，並提升台灣資本市場能見度，過去多年壽險業都是「大金主」，到2月底投資國際板債已近5.2兆元台幣，使發行人發行前都去探尋壽險業投資意願。