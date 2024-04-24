股匯雙漲！新台幣連兩日累計升1.08角 是否升破32.5元要看這兩數據
熱錢返台，激勵國內股匯市雙雙反彈，新台幣匯率一甩疲態，24日終場升值6.5分，收在32.528元，連兩日累計升值1.08角；不過，市場交投不熱，總成交量萎縮至12.57億美元。
美股上漲帶動台股開高走高，指數大漲532點，以20,131點作收，重返2萬點大關。匯銀主管指出，僅管外資今天大舉買超台股近300億元，但匯入情況仍屬零星，新台幣匯率今天小幅升值6.5分作收。
展望後市，匯銀主管表示，估計短期內，新台幣匯率仍將維持32.2~32.8元區間波動整理。
央行統計顯示，美元指數今天下挫0.17%，非美貨幣多數對美元升值，僅日圓匯率獨憔悴、貶值0.05%。
放眼主要亞幣走勢，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今天大漲0.66%，搶下「最強亞幣」寶座，新台幣匯率則是升值0.2%，升幅不到韓元的三分之一，星元與人民幣則是上漲0.14%與0.01%。
美國即將公布兩項攸關聯準會降息時程的重磅數據，包括本周四將發布的第1季國內生產毛額（GDP）、周五公布3月個人消費支出物價指數（PCE），這兩項數據表現將牽動國內外股匯走勢，預料在數據出爐前，市場觀望氣氛濃厚。
匯銀主管分析，若美國經濟韌性與通膨數據持續超乎預期，市場將推遲對聯準會降息時間點的預期，美元恐繼續強勢、新台幣等主要亞幣也將易貶難升。
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