新光增資不力 金管會開鍘…陳淮舟減薪五成、魏寶生三成

新光金（2888）、新壽未積極增資，使新壽去年6月、12月資本適足率（RBC）已連兩期都未能達保險法規定的200%法定標準，甚至新壽再提改善計畫，也遭金管會認定今年6月也難達標，金管會昨（23）日宣布開罰金控與新壽董事長陳淮舟、魏寶生2024年度所有薪酬各減薪五成和三成。

這也是金控公司因對子公司增資不力，使金控董事長遭罰減薪的首例。

新光人壽資本強化計畫

金管會更額外加罰新壽禁止新增與利害關係人授信，希望藉此給大股東增資壓力，並要求新光金需在兩個月內、新壽需在一個月內，再提報具體、完整且可讓新壽在合理期間RBC達到200%的增資或財業務改善計畫。

至於「合理期間」，是指6月底RBC要達標？還是可以延到12月底？金管會官員說，合理期間由新光提出來，金管會將針對合理性、再與新光討論。

金管會是在3月5日駁回新光金與新壽增資與財業務改善計畫，認為該增資計畫無法讓新壽6月底RBC回到200%法定標準，並要求兩周內提陳述意見，當時已被市場視為「開鍘前哨」。

金管會主委黃天牧更在3月中起密集約談新光金大股東吳東進與吳東亮兄弟「當面告知」要大股東掏錢補足新壽的資本缺口，並以6月底前、新壽需達到RBC 200%法定標準，否則一切免談。

昨金管會裁罰案正式出爐，對新光金和新壽兩大董事長做減薪，卻未對公司裁罰，金管會解釋，主因裁罰的法源依據是管制性措施，沒有罰鍰。

針對金管會出手開鍘，新光金控發言人林宜靜表示，本公司及子公司新光人壽尊重主管機關之裁處，並將於接獲裁處書後進行處理、改善。

至於資本適足率能否於6月達標，林宜靜指出，如今外部環境變化快速，現在談6月是否達標還有些早，但新光一直都往RBC達標的方向在努力。

銀行局副局長林志吉說，對陳淮舟減薪五成較多，主因是新壽唯一股東是金控，新壽只能向新光金爭取增資，金控負有最終增資計畫和最後決策，因此對陳淮舟課較大責任，又因解職與停職較重，基於比例原則，最終處減薪。

保險局副局長蔡火炎也說，對新壽有三大裁罰要件一、新壽提出改善計畫並不完備，無法讓RBC達標，等於「計畫無效性」，二、新壽未依改善計畫執行，三、魏寶生並未向金控積極爭取增資，反強調透過發債或自己改善來提升RBC。

他說，新壽提增資計畫不完備且執行面也沒有積極落實，因此落入裁罰要件，魏寶生要負責督導公司提出一個適足率符合法定標準的改善計畫，這是他職責「但他明知道這個改善計畫無法達標、卻還提出來」。

金管會認為，魏寶生身為新壽董事長，是督導整個公司營運和管理，需要負最大責任，也因為他主持董事會，需跟母金控積極爭取增資，這也是他任務，但魏寶生卻沒有做到，因此對魏寶生究責。

至於三商美邦雖RBC也未達200%，蔡火炎說，三商美邦是有照著財業務改善計畫執行的，另外宏泰人壽目前也已經達標了。

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