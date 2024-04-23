國銀3月房貸大爆量 為何建融破底卻止不住？
據金管會2024年3月底統計，象徵房市買氣的國銀房貸餘額年增率，一舉衝高到8.58%的21個月高點，續維持8%的高成長動能，但反觀象徵建商推案信心指標的建築融資，年增率卻連續七個月下滑，一口氣降到4.03%的逾六年低點。
銀行局副局長林志吉說，國銀房貸量增，是因新青安貸款、和公教人員築巢優利貸熱潮；但建築融資年增率則從2021年1月16.77%高點，呈現緩步下降，顯示政府健全房市措施、加上通膨和建材價格走揚，均使建商推案保守。
據金管會統計，2024年3月底整體國銀房貸餘額10兆1,687億元、建融餘額3兆6,601億元，兩者合計共13兆8,288億元、年增7.33%，較2月回升，顯示3月房貸成長高量能、已抵銷了建融下滑力道。
高力國際業主代表服務董事黃舒衛分析，去年第3季開始有新青安點火，房市交易量隨即出現兩位數的年增率。據數據顯示，2023年12月國銀房貸月增額1,052億的史上新高，2024年3月月增820億元則是今年新高。
他說，受政策拉抬的不只限可申貸新青安的成屋市場，連預售市場都有低首付、產品規劃、比價的三重優勢拉抬，二手房牽動一手房，短期市場氣氛偏熱。
就算3月央行升息半碼，但新青安房貸利率仍維持低檔，加上持續交屋，等於一手屋和二手屋都狂灌，以目前市場價漲氣氛帶動的買氣，第2季起的房貸量能料有續創新高的機會。
房貸爆量、為何建融卻續衰退？
黃舒衛說，因前兩年市場修正，建商買地保守，新案申貸量有限；到去年第4季房市回溫，今年才開始狂購地，土地加整棟可供開發建物，投資金額近700億，是歷年同期次高，但買地到申請建融仍有時間差，使建融回彈速度沒這麼快，預料後市會緩步回溫。
金管會公布國銀3月底房貸、建融貸款數字。
3月底整體國銀房貸餘額10兆1,687億元，月增820億元是今年單月新高，年增率在連2個月維持8%後，再度攀升到8.58%的21個月高點，市場又轉熱；反觀建融餘額3兆6,601億元，年增率再降到4.03%的逾六年低點。
也因3月存款增加，使3月國銀不動產放款比率回降到26.43%的7個月低點，連兩個月走低。其中星展銀因合併花旗銀導致不動產超限也已改善，使逾29%者在睽違七個月後再度歸零，落在28~29%有3家，27~28%則有5家，合計8家較上月少一家。
依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。
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