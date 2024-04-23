宏遠證深化財富管理業務 旗下宏遠投顧代理瑞聯資產管理獲准

宏遠證（6015）旗下子公司「宏遠投顧」於4月22日獲金管會核准，擔任瑞聯資產管理公司（UBP Asset Management）在台註冊系列的新任總代理人，近日陸續將與原總代理瑞聯投顧進行交接業務，本合併案的合併基準日將由瑞聯投顧與宏遠投顧協商決定後另行公告，自合併基準日起，瑞聯投顧所有資產、負責及權利與義務，均移轉予宏遠投顧承受。

宏遠投顧董事長陳宏達表示，瑞聯資產管理公司為瑞士知名資產管理機構，母集團瑞聯銀行Union Bancaire Privée (UBP SA)，係於1969年創立，成立至今已55載，全球運營總部位於瑞士日內瓦，該地是全球主要經濟和金融樞紐，瑞聯集團充分掌握其網絡優勢，將全球專業知識與在地智慧相結合，發展出相當多元的產品，如今將台灣總代理業務正式交付予宏遠投顧，就是看中宏遠投顧長期深耕台灣市場的品牌價值與在地連結。

瑞聯資產管理公司提供股票型、債券型等多元資產類別基金，以目前在台核備基金中，瑞聯UBAM全球增益策略債券基金近年連續獲得非投資級債券型基金獎項，且今年亦獲得2024年Smart智富台灣基金獎，產品實力有目共睹。

近年來，台灣財富管理市場的版圖愈趨完整，宏遠證券擁有台北101大樓、台中國家商貿中心之財富管理旗艦店，擴大客戶服務層面並深化財富管理業務，以增加複委託交易市占率表現，再加上，隨著台灣境外產品投資金額持續快速成長，旗下宏遠投顧除針對目前瑞聯資產管理公司在台發行系列基金積極推廣外，雙方共同目標亦在未來持續引進更多投資管理優異、多元化投資產品，並藉由宏遠投顧與在台灣各個銷售機構的合作，滿足客戶多元投資理財的需求。

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