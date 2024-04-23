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獨家／遭罰減薪 新壽魏寶生指金管會裁罰應注重公平性

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
新光金。 聯合報系資料照
新光金。 聯合報系資料照

金管會今日以增資不力，對新光金（2888）及新光人壽董事長進行懲處，記者晚間致電新光人壽董事長魏寶生，他提出兩點，認為主管機關對他不公，並強調會努力在6月底讓新光人壽RBC（資本適足率）達200％。

魏寶生說，他自己從監理機關出身，深刻了解懲處措施是主管機關的裁量權，他也予以尊重，但他認為，懲處也應該有一定的公平性，他提出二點：

一、在主管機關今年發函給新光金及新光人壽時，新光人壽還在進行陳述意見的表達時，主管機關就向媒體透露，會對新光金及新壽進行裁罰，這點讓他有未審先判的感慨。

二、他在新光人壽的任內，使命必達，先完成超額130億元的次順位公司債的認購，接著今年還將進行80億元的次債認購，他認為自己身為新光人壽董事長，已克盡職責，並且過去公開承諾之事，也一一達成，有些都還在進行當中，主管機關不應把責任全部加在壽險子公司的身上。

魏寶生表示，站在子公司的立場，他向來都是全力以赴，去年上任以來也達成多項不可能任務，在這位子上的表現可說有目共睹，他認為主管機關有權就有責，在裁罰的同時，也應該注重公平性。

新光人壽 新光金 認購

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