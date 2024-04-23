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LINE PAY股東會紀念品出爐！100點 LINE POINTS回饋股東

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINEPay。LINEPay／提供
LINEPay。LINEPay／提供

第三方支付LINE PAY（7722），上興櫃以來的首場股東會訂於6月28日召開。股東會紀念品今日也出爐，將發放股東LINE POINTS 100點。股東持股不限股數，均予發放。4月30日起停止股票過戶。

LINE PAY表示，「以實用的LINE POINTS點數回饋股東支持，讓股東感受LINE Pay傳遞便利和幸福的信念與使命」。

截至4月19日，LINE Pay股東有4,708人，其中千股以下小股東就占4,511人。

LINEPAY上月28日召開董事會決議不分派股利；並通過去年財報，全年稅後純益為4.81億元、每股稅後純益（EPS）8.09元。

LINE 股東會紀念品

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