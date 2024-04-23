LINE PAY股東會紀念品出爐！100點 LINE POINTS回饋股東
第三方支付LINE PAY（7722），上興櫃以來的首場股東會訂於6月28日召開。股東會紀念品今日也出爐，將發放股東LINE POINTS 100點。股東持股不限股數，均予發放。4月30日起停止股票過戶。
LINE PAY表示，「以實用的LINE POINTS點數回饋股東支持，讓股東感受LINE Pay傳遞便利和幸福的信念與使命」。
截至4月19日，LINE Pay股東有4,708人，其中千股以下小股東就占4,511人。
LINEPAY上月28日召開董事會決議不分派股利；並通過去年財報，全年稅後純益為4.81億元、每股稅後純益（EPS）8.09元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
▪ 熱潮將退？央行升息、第2季房市燈號變了
▪ 想買北市國宅？房仲：蛋黃區這兩棟最超值
▪ 基隆海吉市建案一屋兩賣糾紛 九成淪法拍！宛如另類爛尾樓
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言