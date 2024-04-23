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遭減薪處分 新壽董座魏寶生：金管會對專業人士的無情打壓

經濟日報／ 記者邱金蘭/即時報導
魏寶生今天傍晚發表聲明表示，他不在意被減薪，但金管會忽視了他對新壽及保戶權益的用心與努力，令他感到沉重與痛心，這更是對專業人士的無情打壓。本報資料照片
魏寶生今天傍晚發表聲明表示，他不在意被減薪，但金管會忽視了他對新壽及保戶權益的用心與努力，令他感到沉重與痛心，這更是對專業人士的無情打壓。本報資料照片

金管會23日因新壽增資案，命新壽對董事長魏寶生作降薪處分，魏寶生今天傍晚發表聲明表示，他不在意被減薪，但金管會忽視了他對新壽及保戶權益的用心與努力，令他感到沉重與痛心，這更是對專業人士的無情打壓。

魏寶生本人的聲明全文如下：

新壽為新光金控全資持有的子公司，新壽是否能進行增資，完全取決於母公司新光金控（2888）時程而定，然本人自接任新壽董事長以來，在權責範圍內，積極透過各種方式尋求提升新壽資本適足率的作法。

包括：第一，在新壽董事會提案進行增資，並在董事會報告與主管機關、母公司新光金控溝通進度。

第二，在新光金控董事會積極表達新壽增資需求及主管機關態度。

第三，積極推動轉型，從投資、商品、財務、不動產及業務面向， 使新壽在115年順利接軌兩大國際制度。

然新光金控是否增資新壽，並非本人權責所轄，本人雖為新壽董事長，在新光金控未有具體現金增資新壽時程之前，請問有何能為訂出新壽的具體現金增資時程？

金管會本次命新壽調降本人的薪酬，完全忽視本人積極透過各種方式尋求提升新壽資本適足率的努力，更無視新壽在本人帶領下，113年3月份稅後純益29.01億元，月增386.7%，累計稅後純益4.13億元，每股純益0.05元，營運狀況已轉正之良好狀況。

甚者，行政行為應符合行政程序法的比例原則，即採取的方法應有助於目的的達成、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者，本次金管會裁處命新壽調降本人的薪資，但新光金控是否增資新壽，非本人權責所轄，裁處調降本人薪資，如何能有助於行政目的的達成？

金管會本次裁處亦同時限制新壽新增與利害關係人之交易，並應於一個月內再提報改善計畫，則同時又裁處調降本人薪資，有符合行政行為應選擇對人民權益損害最少的比例原則要求嗎？能夠達到金管會所要求的目的嗎？設若易地而處，金管會有那位人士能做得更好？

本人離開公職將近20年，除了善盡繳稅義務，並於個人所得的20%之內，全數捐贈給學校，以及自行或與友人共同委託的三個公益信託：煥章慈善基金、達人教育基金與陳柏良足球教育基金等公益團體，善盡公民責任。

所以，薪資對本人而言，實乃身外之物，亦非本人在意之點，但金管會忽視了本人對新壽及保戶權益的用心與努力，這才是本人最感到沉重與痛心之處，更是對專業人士的無情打壓！

增資 新光金控 新壽

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