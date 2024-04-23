Ｚ世代不要成為金融文盲 安聯人壽理財營起跑

據金融研訓院「2022台灣金融生活調查」，台灣20~29歲年輕人近四成為「金融文盲」，為推廣金融保險教育，建立大專院校學生對金融理財與保險規劃的正確觀念，安聯人壽舉辦第二屆「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營，培育準社會新鮮人專業的金融保險職能。

今年除了特別擴大於北、中、南三地舉辦，更攜手台北市立大學，首度開辦體育專長大專生專場，結合創新思維開展更多平權服務，促進金融教育普及 ，共同實現永續發展目標。

本次營隊規劃設計多元豐富課程內容，包括第一階段邀請到國立頂大教授傾囊相授，從金融與風險基礎理論出發，延伸至生活財務規劃運用分享；第二階段更透過實地參訪台灣安聯人壽總公司及同隸屬安聯集團的安聯投信及PIMCO (品浩)，增進學生與產業界對話，瞭解企業運作，增長金融思維。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯特別注重提升年輕世代和運動員的金融素養，運用安聯在個人理財教育方面的研究和經驗，幫助學習者培養必要的技能，以做出健康和賦權的財務選擇，最終改善財務行為和態度。

今年與台北市立大學合作，開啟了營隊體育班理財教育的第一步，期能奠基今年，未來繼續延伸至其他族群、對象，擴大金融永續影響力。

安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，金融友善與培力是安聯近年積極耕耘的重點，第二屆「勇闖金融城金彩未來營」大專院校理財營以保險理財知識為主軸，以「財經」、「探索」、「趣味闖關」做連結，讓青年學子透過更多面向認識金融保險產業，落實惠普金融。

安聯人壽「勇闖金融城金彩未來營」大專院校理財營5月8日起至5月26日止開放大專學子報名，報名資格限定家長（父母任一）或學員為安聯保戶。

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