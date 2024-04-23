永豐銀攜手Gogolook阻詐 運用AI大數據抓出異常戶
借力科技防詐，永豐銀今天宣布攜手走著瞧股份有限公司（Gogolook），結合大數據應用提升新戶異常偵測準確率，降低詐騙或惡意利用風險。永豐銀去年全台分行防堵疑似詐騙案達499件、累計總金額新台幣3.18億元。
永豐銀發布新聞稿指出，為避免詐騙集團利用新戶作為金流中繼點，結合Gogolook大數據強化新戶身分認證與異常偵測能力，加上內部現有的人工智慧（AI）識詐模型有效降低警示帳戶數量，大數據與AI雙管齊下防詐。
永豐銀表示，除跨部門成立打詐工作小組，更在去年加入由多家銀行與政府機關共同成立的「鷹眼識詐聯盟」並導入AI識詐模型。當客戶透過網路銀行、自動櫃員機（ATM）或分行臨櫃交易時，系統即時提醒、強化詐騙示警。
永豐銀指出，除了科技的應用，更與警方合力阻詐，而去年全台各分行防堵疑似詐騙案達499件、累計總金額高達3.18億元。
永豐銀說明，根據內部統計，詐騙案中以「假投資」類型占比50%居冠，民眾如遇到要求以買車、買房或居家裝繕等理由掩飾匯款目的，務必提高警覺。永豐金及銀行也分別與內政部警政署刑事警察局、台北市警察局簽署資安或防詐騙合作備忘錄（MOU），藉由警、銀通力合作，防治金融犯罪。
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