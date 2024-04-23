元大信用卡綁定台灣行動支付APP 消費最高享800元回饋

元大銀行自2024年4月1日起至2024年6月30日止，與台灣行動支付合作獨家推出高回饋活動，只要在活動期間內於台灣行動支付APP首次綁定元大銀行Visa或Mastercard信用卡感應支付一般消費並至元大銀行官網登錄，筆筆消費最高享7%回饋，首次綁定消費滿百再享50元回饋，活動三個月期間累計最高可獲得800元刷卡金回饋；同時可參與「元大鑽金轉盤」活動，於2024年5月31日前，每月一般消費不限金額並完成指定任務，即可免費啟動「元大鑽金轉盤」，有機會獲得最高5%日韓實體商店一般消費刷卡金回饋。

元大銀行表示，有別於各大發卡行紛紛續砍信用卡回饋，秉持「回饋卡友、始終如一」的原則，就是要給卡友最有感的回饋，這次與台灣行動支付合作祭出雙方合作前所未有超高回饋，使用元大銀行Visa或Mastercard信用卡綁定台灣行動支付APP並至元大銀行官網登錄，首次綁定一般消費滿100元即享50元回饋，至台灣Pay合作商店每筆一般消費再享5%回饋，同時使用「感應支付」的卡友可再獲得2%回饋，消費合計最高7%回饋，活動三個月期間累計最高可獲得800元回饋。

元大銀行進一步表示，目前元大銀行旗下最熱門的信用卡產品有兩款，分別是「Hello Kitty系列聯名卡」及「元大鑽金智富卡」，非常推薦尚未入手元大銀行信用卡的朋友，趕在2024年6月30日前入手！喜愛Hello Kitty超萌模樣的朋友，推薦申辦Hello Kitty鑽金聯名卡，新戶核卡30天內綁定icash pay任刷一筆消費就送300點OPEN POINT+元夢金1,000點，價值相當於1,300元；愛喝咖啡的朋友「元大鑽金智富卡」絕對是您的標準配備，新戶核卡30天內任刷一筆一般消費不限金額享「500元刷卡金及500點元夢金」，每月一般消費刷滿999元，月月享一杯全家中杯美式咖啡，是市場少見的咖啡神卡。

元大銀行貼心為卡友規劃加碼優惠，即日起至2024年5月31日止，刷元大信用卡每月一般消費不限金額並完成指定任務，即可免費啟動「元大鑽金轉盤」最高享加碼5%日韓實體商店一般消費回饋刷卡金。

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