5月繳稅季手頭緊？這些銀行方案最省「利」

Money101今天指出，根據聯徵中心個人貸款數據統計，1月個人貸款新增15萬2,950人，較去年同期激增47.59%；而今年1月新增個人信貸總額達新台幣744.62億元，增長幅度比去年12月高出7.37個百分點。

隨著5月綜所稅繳稅季將近，短期資金需求高漲，可預期稅季將迎來一波貸款高峰。Money101金融比較平台公關副理張書敏表示，綜所稅可以刷卡繳，但畢竟僅延後支付仍得繳還，且未於指定時間內繳清，每超過三天需加徵滯納稅額1%滯納金，若因收入變動或其他原因導致無法及時支付稅款，可參考貸款短時間內提供所需資金，幫助避免逾期罰款。因此，除了刷卡分期外，銀行趁稅季祭出的信貸方案也是一項選擇，像是推出較優的利率、免手續費/開辦費等，幫助需求者減輕負擔。

滙豐銀行祭出稅季減壓專案，超低首期利率0.01%，第二期最低貸款利率2.54％起，限定通路申辦享開辦費0元起，且符合條件最優享攜帶式藍牙喇叭或宜睿即享券6,000元二擇一，核貸後最快1小時撥款。

玉山銀行稅月優貸，祭出首期利率0.15%起，手續費最低688元起，指定通路申辦符合條件享momo幣回饋500點，再抽玉山信用卡刷卡金最高8,888元。

凱基銀行一段式低利率專案，最低貸款利率1.98%起，指定通路申辦享最低開辦費0元；永豐銀行搶攻貸款高峰，數時貸手續費0元起、首期固定利率0.01%，指定通路申辦符合條件再享宜睿2,000元即享券。

王道銀行信貸優惠專案，一段式利率2.1%起機動計息，指定通路申辦享手續費0元起，適合小額資金需求者24小時申貸，資金彈性運用。

樂天國際銀行樂天貸，在報稅季提供一段式利率1.97%起，原價6,000元的開辦費限定活動減免至666元，以減輕民眾繳稅季的資金負擔。

中國信託Online貸祭出首期年利率0.01%，以貸款金額30萬元試算，第2期起年利率2.9%起，開辦費3,000元起、貸款84期為例，最低每月還款額約3,573元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申貸。

台北富邦銀行Money101通路限定專案，提供首期年利率0.01%，第2期起年利率2.58%起，優惠免手續費，以貸款金額10萬元試算、36期還款期為例，最低每月還款額約2,778元，提供急需小額資金參考。

貸款方案千百萬種，怎麼尋找適合自身條件的貸款方案？Money101金融比較平台彙整市場常見貸款方案，一站即可搜尋各金融機構的活動優惠，立即比較稅季期間貸款方案訊息，找到符合需求的金融產品。

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