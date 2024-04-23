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土銀發行10億元可持續發展債券 擴大綠色金融版圖

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為響應金管會「綠色金融行動方案2.0」政策，土地銀行23日發行可持續發展債券，本次額度為10億元，發行年期為3年，票面利率則是1.50％，所募資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫。

土地銀行身為百分百國營銀行，結合金融本業響應金管會綠色金融方案，除提供永續連結條件聯貸案與相關供應鏈金融服務的「永續授信」、綠色存款專案等各項「永續商品」，並透過可持續發展債券的資金運用範疇，協助我國產業低碳轉型與提升企業經營韌性。

土地銀行自2021年發行首檔10億元（5年期）可持續發展債券成效顯著，2022年接續發行16億元（5年期）、9億元（3年期）兩檔，加上本次，土地銀行累計已發行四檔可持續發展債券，流通在外規模攀升至45億元。

在土地銀行45億元規模的可持續發展債券之中，除本次10億元額度剛發行，剩下30億元已用在數千戶的社會住宅興辦計畫、5億元則用於再生能源、能源科技及各項社會效益投資計畫，充分展現土地銀行的ESG（環境、社會與公司治理）行動力。

此外，為實踐淨零排放願景，土地銀行近年已完成簽署遵循赤道原則、支持氣候變遷相關財務揭露（TCFD）及持續導入第三方查證，國內及海外營運據點之溫室氣體排放量盤查(範疇一、二)也全數通過驗證取得ISO 14064-1溫室氣體查驗證書，另長期耕耘核心戰略產業與中小企業放款、安養信託、客戶服務及扶植體育產業。

為擴大永續競爭力，土地銀行今年以綠金領航、永續共榮為營運主軸，將氣候變遷等相關風險列入業務經營層面並掌握商機，在投資、融資及商品審查流程納入ESG因子、訂定一般性排除產業及高汙染/耗能產業投融資上限並積極與企業議合，打造土地銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。

債券 土地銀行 金管會

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