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央行5年債得標利率 15年新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行5年期公債得標情形
央行5年期公債得標情形

美國聯準會不急著降息，台債市場再受利空襲擊。中央銀行昨（22）日標售5年期公債，金額為300億元，得標利率彈升至1.63％，創2009年1月以來、逾15年新高，並較今年3月標售的同年期債券利率，大漲45.1個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

券商主管說，市場原先預期，本期公債殖利率約在1.6%上下，最終得標利率較預期高出約3個基本點（註：債券殖利率上漲，代表價格下跌）。不過，債券殖利率彈高後，反而吸引包括「綠巨人」中華郵政在內的銀行業進場「撿便宜」，投標倍數升抵1.63倍，高於前一次10年公債標售時的1.17倍。

券商主管說，「最近『綠巨人』很佛心進場買券，對台債買氣有一些支撐，否則債券利率不知道要彈到哪裡去。」

央行統計也顯示，本期公債標售，銀行業的得標比重高達91.17%，顯示絕大多數的籌碼都被銀行業搶下，中華郵政更是把額度「買好買滿」；證券與票券業昨天也分別抱回8%與0.83%，僅保險業空手而歸。

債券商主管表示，美國聯準會延後降息的預期發酵，加上近期市場對通膨前景頗為擔憂，導致台債連兩期標售結果遜於預期，估計短期內．台債市場仍將維持偏空走勢。

回顧上周，央行標售10年債遭「空」襲，得標利率彈至1.67%，較市場預期的約1.55%大漲12個基本點；券商說，金融機構持有10年公債1億元，殖利率彈升12點，一天就損失近120萬元。

受到上周美債殖利率狂彈影響，10年債標售乏人問津，得標倍數跌至1.17倍，創下有統計以來最低，顯示債市空方使買盤大幅縮手。

公債 殖利率 美國聯準會

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