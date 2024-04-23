新台幣匯率下一關...力守32.8價位

新台幣匯率昨（22）日盤中貶破32.6元，有可能進一步叩關33元整數大關嗎？資深匯銀主管指出，目前要先觀察是否貶破32.8元價位，此一價位若失守，匯價就有機會重返33字頭。不過，新台幣匯率會不會貶得這麼急、這麼深，最關鍵的變數還是「美國降息時程」。

匯銀主管分析，台股上周五大跌逾700點、昨天再跌逾百點，國際避險情緒濃厚，令外資大舉撤出台灣等亞洲新興市場，促使新台幣匯率每況愈下、重返近八年新低。

匯銀主管說，以色列及伊朗地緣衝突未除、聯準會官員對於是否降息出現不同意見，最新利率期貨報價顯示，今年首次降息時間點已延後至9月。地緣政治風險提高避險情緒，加上降息時程延後，國際美元近期維持偏強的局面，不利新台幣匯率表現。

除外資賣超台股匯出外，美債殖利率飆高，也會吸引投信、壽險出走海外加碼美債，此舉將增加美元需求、促使新台幣貶勢擴大。

近期美國聯準會主席鮑威爾及多位官員發表偏鷹派言論，暗示在目前經濟和勞動力市場強勁、通膨仍高於聯準會2%的目標下，貨幣政策仍須在更長時間內保持限制性，持續削弱市場原先對於聯準會今年將降息3碼的預期，以此研判，新台幣匯率後市仍將偏弱整理，只是新台幣匯率的貶值速度與幅度，將與美元走勢、主要亞幣表現高度相關。

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