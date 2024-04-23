彰銀主辦惠來34億元聯貸

彰化銀行（2801）統籌主辦惠來產創股份有限公司4年期34.5億元聯合授信案，於昨（22）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與惠來產創公司董事長顏世陸共同完成簽約。

此次聯貸案資金用途是支應「彰化縣惠來產業園區」土地融資、開發園區所需相關費用及履約保證等，由彰化銀行擔任統籌主辦行暨管理銀行，銀行團成員包括農業金庫、王道銀行、板信銀行、台灣企銀、國泰世華、高雄銀行、新光銀行、三信商銀及安泰銀行等十家金融機構參與。本案因金融業參貸踴躍，獲超額認購，順利籌組完成，顯示銀行團對國內產業園區開發深具信心，並給予高度肯定與支持。

「彰化縣惠來產業園區」前身為台灣民俗村觀光遊樂業，自執照廢止後，全區荒廢閒置十餘年，多數建物早已破損不堪。隨著近年行政院推動「5+2產業創新計畫」及美中貿易戰、台商回流的背景下，國內產業需求暢旺。

惠來產創為響應政府鮭魚返鄉政策，讓更多產業進駐彰化，將閒置土地合理運用，提出產業園區開發，期間歷經環評、水保、開發計畫等四年多的法令規定審查程序，於今年3月順利通過審查核定「彰化縣花壇鄉惠來產業園區」開發案，為彰化縣第一件依產創條例所設置的自辦產業園區開發案件，並預訂於2026年完成開發。

此開發案基地具有良好區位，在中部大肚山科技廊帶及北彰化關鍵零組件軸帶等產業擴張趨勢下，得透過良好交通網絡快速抵達台中、南投以及彰化市區，有利於來此設廠公司的貨運運輸，以及產業人才通勤。

惠來產創將園區定位為「惠來ESG產業園區」，規劃引進低汙染低耗水產業，並藉由園區內汙水處理系統回收再利用，降低產業對環境影響，且園區中特別保留近40%的公園綠帶，提供良好工作環境，有助提升員工身心平衡。彰化銀行自彰化起家，對彰化具有不可言喻的深厚情誼，並扮演企業ESG轉型關鍵角色，期望透過本案支持彰化ESG產業轉型，提升產業、就業雙贏目標。

商品推薦