快訊

iPhone拍照祕技曝光！內行人用「1.9倍拍照」比這焦距細節品質更完整

搖不停！花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常

台北超有感！上午8:04花蓮芮氏規模5.8地震 花蓮最大震度5強

公建不動產證券化有譜 引導保險資金投入

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國發會將邀財部、金管會與內政部討論建立供需媒合平台，鼓勵地方政府做公建不動產證券化，以引導保險資金投資公建。 聯合報系資料庫
國發會將邀財部、金管會與內政部討論建立供需媒合平台，鼓勵地方政府做公建不動產證券化，以引導保險資金投資公建。 聯合報系資料庫

國發會下周一（29日）將邀財部、金管會與內政部討論建立供需媒合平台，鼓勵地方政府做公建不動產證券化（REITs），以引導保險資金投資公建。

金管會主委黃天牧昨（22）日說，並非保險業不願投資，重點是否有足夠案源且報酬率符合業者期待，他個人對此會議「樂觀其成」。

4月初財委會要求國發會邀財部、金管會與內政部組專案小組，在兩個月內研議透過增加促參紅利，鼓勵保險資金投資公建。國發會29日則正式召開跨部會會議。

保險局長施瓊華說，金管會能做的法規鬆綁「門都開了」就等案源，看看其他部會是否有案源可以給保險業投資。

黃天牧坦言，引保險資金投資公建有三大關鍵，一、投資標的的年期、收益率需要跟保單匹配，二、是否有足夠誘因？金管會已提高保險業投資公建的控制比例、也降低風險係數，三、公建提供的報酬率是否可符合保險業期待。

財政部長莊翠雲坦言，財部也希望保險資金能夠進入公建，也了解公建年期和收益率需要跟保單相符，因此財部修正「促參法」做了三件事，一、擴大公建範圍，二、每年財部辦招商大會釋出案源，如今年7月就辦招商。

三、針對自償性不足公建，可允許保險資金先進來興建與營運，之後可由政府出錢買，讓公建有穩定資金收入以符合保險資金穩定且高流動性的要求。

金管會與財政部昨赴財委會針對《保險法》與《娛樂稅法》做討論，立委希望保險資金可降低國外投資、讓更多資金回流台灣投資公建，立委羅明才等委員更研擬將保險業國外投資上限，從45%砍到25%，引壽險業跳腳。

據金管會估算，一旦將國外投資額度上限降到25%，將有9.26兆元資金會移回國內。黃天牧說，保險資金需要符合保單年期和收益率，外流有必要原因，若移回台灣沒有收益，如何保障保戶權益？恐影響保戶權益。

金管會立場是希望維持現狀，但也同樣可以讓資金挹注產業發展。

保險 金管會

延伸閱讀

中信金擬併京城銀？黃天牧與中信金都表示不予置評

黃天牧：已致電祝賀彭金隆並安排交接 交接前說「如釋重負」還太早

傳謝長廷任司法院長 賴士葆：我差點從椅子摔下來

00940破發他急喊3次：不要再賣了！網憂至少套36個月

相關新聞

台幣煞不住 再貶1.24角…總裁楊金龍任內最低價

熱錢大出走，匯市爆量貶值。匯銀主管指出，外資昨（22）日賣股匯出，估計匯出逾10億美元，拖累新台幣匯率盤中最低貶至32....

響應地球日 富邦金推全民線上跑

響應世界地球日，富邦金控為地球應援！富邦金持續推動Run For GreenTM為跑者種樹，更進一步推出全台最大馬拉松「...

新台幣匯率下一關...力守32.8價位

新台幣匯率昨（22）日盤中貶破32.6元，有可能進一步叩關33元整數大關嗎？資深匯銀主管指出，目前要先觀察是否貶破32....

央行5年債得標利率 15年新高

美國聯準會不急著降息，台債市場再受利空襲擊。中央銀行昨（22）日標售5年期公債，金額為300億元，得標利率彈升至1.63...

公建不動產證券化有譜 引導保險資金投入

國發會下周一（29日）將邀財部、金管會與內政部討論建立供需媒合平台，鼓勵地方政府做公建不動產證券化（REITs），以引導...

兆豐金股利上看2元

兆豐金控四大子公司今年上繳母金控現金股息大幅成長，合計超過233億元，比起去年合計僅上繳45億元股息大增四倍多，由於兆豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。