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兆豐銀辦激勵大會 期許財富管理再創佳績「贏戰未來」

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行舉辦「財富管理贏新局戰未來激勵大會」，董事長雷仲達（第2排右10）、總經理胡光華（第2排右11）、副總經理陳建中（第2排右9），以及財富管理處處長李淑芬（第2排右12）共同出席，並激勵理財團隊積極迎接未來挑戰，共創財富管理的嶄新局面。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦「財富管理贏新局戰未來激勵大會」，董事長雷仲達（第2排右10）、總經理胡光華（第2排右11）、副總經理陳建中（第2排右9），以及財富管理處處長李淑芬（第2排右12）共同出席，並激勵理財團隊積極迎接未來挑戰，共創財富管理的嶄新局面。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為激勵財富管理業務動能，特別舉辦「贏戰未來」激勵大會，由董事長雷仲達帶頭領軍，除了感謝第1季在財富管理業務上有卓越貢獻的單位及同仁，也勉勵大家持續衝刺業績，期盼今年龍圖大展，再創卓越佳績。

本場財富管理激勵大會，定調「贏新局、戰未來」，旨在鼓舞團隊挑戰困難、迎接變化、積極面對未來的態度。現場搭配運動、活力、勝利、得冠等視覺呈現，結合今年巴黎奧運的五環意象，徹底展現出兆豐財富管理團隊的活力與精神。

雷仲達指出，雖然全球經濟預期軟著陸，但仍伴隨戰爭、地緣政治、通膨不確定性等風險，加上AI行情狂熱，讓金融市場更加變幻莫測。然而，面對複雜的投資環境，兆豐銀行始終以客戶需求為核心，規劃適當的投資配置，並結合豐富完整的產品線，滿足客戶多元化的資產布局，因此深得廣大客戶信任，去年財富管理業績創新高，即是最有力的證明。

另外，為響應主管機關推動財管2.0，兆豐銀行除了積極導入ESG永續發展的經營理念，針對高資產客戶，更推出全方位理財規劃服務，架構貼近客戶需求的資產配置，替客戶實現財富增值的目標。長期深耕市場獲得肯定，年初更奪下財訊財富管理大獎的「最佳財富增值獎」殊榮。

「贏戰未來」激勵大會，在雷仲達加持下，在場同仁士氣高昂，大家攜手同心，持續精進財富管理業務。兆豐銀行強調，未來亦將秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及結合數位創新，實現高端及普惠金融的願景與價值。

兆豐銀行 財富管理

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