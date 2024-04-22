ESG崛起 7成5上班族有意投入 看好：未來趨勢/高薪/跳槽機會
世界各國都在推淨零政策，台灣也有「2050淨零排放」藍圖，1111人力銀行的資料庫顯示，過去兩年ESG職務的工作機會數與上班族的投遞履歷意願，雙雙展現翻倍成長的力道，其中工作機會數由2千多筆成長到接近6千筆，顯示企業因應永續報告書開出大量人力需求；上班族投入意願也明顯增加，高達七成五上班族想要投入ESG相關工作，認為不但薪資高，且發展潛力大。
1111人力銀行指出，世界各國陸續提出「2050淨零排放」的目標之後，台灣也公布了2050年的淨零排放路徑，以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，落實淨零轉型目標，不過調查卻發現，目前僅有3成7的企業有ESG相關職缺，包含請外部專業人士協助13.9%、有ESG相關職缺12.7%以及已成立專責單位10.3%。
多數企業還沒有相關職務的原因包括有，公司規模太小45.0%、不了解ESG35.2%、產業類型不適用33.3%，甚至是老闆覺得不需要23.5%，顯示多數企業對於淨零碳排還沒有因應方案。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據經濟部中小及新創企業署發布的《2023年中小企業白皮書》，臺灣中小企業家數超過163萬家，占全體企業達98%以上，創下歷年新高，就業人數為913萬2千人，占全國就業人數的8成，顯示台灣的企業以中小企業為主，受限於營業額以及企業規模的限制，在面臨重要的轉型時較難獲取足夠的資源，因此有餘力發展ESG的企業佔比不高，但金管會已經針對上市櫃企業進行規範，要求超過1,800家上市櫃及證券期貨服務事業，將「永續資訊之管理」納入企業內部控制制度。
曾仲葳分析，相關規範不但帶動了企業的人力需求，挾著永續發展的成長趨勢，也提升相關職務的能見度。1111人力銀行過去兩年ESG職務的工作機會數與上班族的投遞履歷意願，雙雙展現翻倍成長的力道，其中工作機會數由2千多筆成長到接近6千筆，顯示企業因應永續報告書的撰寫，開出大量人力需求，也同時提高職缺的能見度，吸引求職者投入，在適用企業持續擴大的趨勢下，正處於成長期的ESG領域，在工作機會數上還有極大的成長空間。
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