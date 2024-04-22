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本周董事會 王銘陽可望回鍋開發金掌董座

聯合報／ 記者陳佩嘉／台北報導

開發金控前總經理王銘陽傳出廿六日可望回鍋開發金擔任董事。據了解，開發金將於廿六日董事會通過此案，王銘陽除出掌開發金董座外，還可能兼任凱基人壽董事長。開發金昨天表示，對於市場傳聞無法回應。

王銘陽十一日請辭富邦金控及富邦人壽獨董，由於正值開發金、凱基人壽董事長出缺的空窗期，市場揣測王銘陽可能回鍋。目前開發金董事長及凱基人壽董事長由開發金財務長暨凱基人壽董事黃碧玲暫代，凱基人壽總經理則由執行副總蘇錦隆代理。

王銘陽在二○二○年卸下開發金控總經理與中壽（凱基人壽前身）董事長職務，同年擔任富邦金控獨立董事。

而開發金原董事長黃思國因年屆七十五歲，日前申請退休，請辭開發金董事長暨凱基人壽董事長職務。

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