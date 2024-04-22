國銀富豪財管規模衝兆元 合庫首度奪冠、中信銀第二

國銀管理富豪戶資產，將飛越兆元大關。據金管會2024年3月底統計，十家銀行開辦高資產客戶數7,836人、管理資產規模（AUM）9,871億元，單月狂增786億元，月增額是有該統計來最大量，銀行圈預期，最快4月國銀富豪戶資產將衝破兆元，迎向下一個里程碑。

其中前四大排名，再度出現洗牌，合庫以42億元之差，擠下中信銀，首度拿下「財管王」，中信銀暫居第二。中信銀3月底AUM是1,848億元。

合庫3月底AUM達1,890億元，單月暴增382億元，貢獻整體國銀AUM近半數，據透露，主因是合庫3月簽了一戶上市櫃公司的法人大戶，使單月AUM大增，顯示富豪戶市場競爭愈趨白熱，各家已競相在AUM排名上暗自較勁。

銀行局副局長童政彰坦言，各銀行在承做業務量時，都有自己的發展策略，但金管會也很著重高資產業務本身「質」的部分，包括高資產客戶傳承、資產保值和社會公益等三大面向的發展，這是金管會鼓勵各銀行辦理該項業務的目的。

據金管會統計，若以AUM排名，2024年3月底新「財管王」是合作金庫，資產管理規模達1,890億元，平均每戶AUM攀升到1.43億元，顯示合庫3月引單一新大戶、拉高平均每戶資產管理規模。居第二的中信銀1,848億元，月增僅0.6%較上月的成長幅度出現縮減，第三的兆豐銀1,799億元，月增3%較上月略增，第四名的第一銀1,694億元，月增11%，則是成長最高。

若以總戶數排名，仍以中信銀1,822人居首、月增33人，第一銀則以1,542人次之、月增93人最多，兆豐銀1,460人居第三、月增50人，合庫1,323人落第四、月增僅45人。

據了解，目前台新銀已遞件申請，再加上陸續開辦的華南銀、滙豐銀，一旦全數到位，2024年至少將有13家銀行加入混戰，顯示這波台商資金大回潮，已讓2024年富豪戶市場，一躍成為兵家必爭之地，也是各銀行財管成敗的關鍵。

商品推薦