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億級高資產財管商機 銀行資產管理規模近兆元大關

中央社／ 台北21日電

金管會公布，截至今年3月底止，開辦財管2.0業務的銀行高資產客戶資產管理規模（AUM）已逼近兆元大關，月增率湧現8.65%高成長動能，就個別銀行看，「財管王」也罕見換人做，由合庫銀資產管理規模擠下中信銀、搶得第1。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行及券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年3月底止，共12家銀行獲准開辦財管2.0業務，除了華銀及滙豐（台灣）銀外，其餘10家均已正式開辦，另有8家券商獲准並均已開辦高資產業務。

根據金管會銀行局統計，截至今年3月底止，10家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達7836人，月增4.27%，高資產客戶資產管理規模（AUM）達新台幣9871億元，月增幅衝至8.65%，罕見出現極高成長動能。

金管會銀行局副局長童政彰觀察，隨開辦財管2.0銀行家數持續增加，加上各銀行無論人才、商品設計能力、資訊系統及內部規範等陸續到位，均持續為台灣高資產財管市場發展點火。

童政彰提到，各銀行針對財管2.0業務量，有各自發展策略，但金管會仍相當著重業務本身的「質」，高資產財管業務特性是鎖定高資產客戶在傳承、資產保值及社會公益3大面向的需求，這也是金管會鼓勵銀行辦理高資產財管業務的主要目的。

觀察高資產客戶AUM資產配置組合變化，以存款占比51.4%最高，月增1.3個百分點；境外結構型商品占比6.7%，月增0.2個百分點。

另一方面，保險占比連2個月下滑至11.6%，月減0.7個百分點；基金占比11.8%，月減0.3個百分點；債券占比12%，月減0.2個百分點。

檢視個別銀行業績，合庫銀高資產客戶AUM衝至1890億元，一舉奪下冠軍，高資產客戶數達1323人；中信銀高資產客戶AUM達1848億元，罕見落居第2，但高資產客戶數1822人，仍為各銀行之冠；第3為兆豐銀，高資產客戶AUM達1799億元，高資產客戶數共1460人。

金管會證期局同步公布，截至今年3月底止，8家獲准開辦高資產業務的券商，自開辦業務起累計交易金額達1742億元，月增7.07%，累計客戶數合計達901人，月增2.85%。

券商主要透過複委託、財管及自營3大管道辦理高資產客戶業務，其中，複委託累計交易金額達1633億元，占比近94%，金管會證期局副局長黃厚銘觀察，隨全球股市走揚，帶動高資產客戶複委託交易量走高。

至於財管及自營累計交易金額分別達60億元及49億元，占比各達3%左右。

觀察個別券商高資產業務累計交易金額，永豐金證以898億元穩坐冠軍，其次為國泰證的501億元，第3為兆豐證的230億元。若以累計客戶數排序，永豐金證亦以378人奪冠，其次為兆豐證的174人，第3為國泰證的148人。

中信銀 金管會

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