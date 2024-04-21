溫和通膨有影、公司治理改善 日股可望持續吸引資金青睞

日本首相岸田文雄甫結束對美國進行的國是訪問，與美方達成約70項合作協議，同時敦促美國企業加大對日本半導體、人工智慧等關鍵技術領域的投資，美日同盟關係顯著升溫，這背後更反映著日本經濟實力的提升，事實上，近年表現優異的日本市場今年以來漲幅也仍是高居主要亞洲國家指數之冠。

富蘭克林證券投顧表示，日本經濟終走出過去30年的通縮困境進入通膨環境，將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，預期將進一步吸引資金回流，而日股波動程度較低，相當適合投資人納入投資組合進行長期投資，或持續定期定額累積部位。

2024加速日本特有的改革措施，可望釋放更多企業價值

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，受惠極度寬鬆的貨幣政策搭配擴張性財政政策，輔以日圓貶值以及外部通膨因素，終推動日本通膨回升並步出過去30年的通縮環境，而擺脫通縮困境預期將推動消費者增加消費支出、企業也可望擴大資本支出，將創造投資機會，尤其在多年投資不足之後，日本企業正在加大國內資本支出，旨在透過增加自動化與數位化來提高生產率，日本央行對大型製造業的短觀調查反映了健康的國內資本支出前景展望，這與我們所見上市公司分享的企業投資計劃，以及大型銀行報告的企業貸款成長統計數據一致。

卓兆源進一步表示，過往日本經濟呈現不慍不火的擴張態勢，成長動能並不突出，但日本企業透過全球化佈局與提升獲利率，使企業營收與獲利成長遠優於日本名目 GDP 成長率，而目前在結束通縮、邁向通膨的環境下日本國內名目 GDP 成長動能回升將成為進一步利多。

再者，日股有其特殊的公司治理改革紅利，東京證交所致力加強改善日本企業過往較差的公司治理，將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利、買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，隨公司治理水準有所改善，預期將使先前低度配置日股的資金有回補日股壓力。

富蘭克林證券投顧表示，市場也高度關注日本央行政策變化對於日圓匯價與日股產生的影響，不過日本央行三月份利率會議雖然終結負利率政策，但政策態度仍偏向鴿派，預期後續日本央行將採取溫和漸進的政策退場機制，避免對於實體經濟與金融市場產生太大衝擊。

富蘭克林坦伯頓日本基金佈局著重四大主題商機

富蘭克林坦伯頓日本基金目前配置著重於工業、消費、金融、科技通訊四大主題商機，著眼日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，而日本央行逐步退出寬鬆政策推動殖利率水準回升將使銀行保險產業受益，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。