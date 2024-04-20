華南銀行與地球有約 一同守護美好家園

華南銀行4月20日攜手陽明山國家公園管理處舉辦響應「世界地球日」活動，由董事長張雲鵬、副董事長林知延，及總經理黃俊智率領總行高階主管群共同關心環境生態，透過生態導覽解說與移除外來種活動，認識陽明山國家公園的生物多樣性，同時協助維護「青斑蝶」重要棲息環境。

陽明山國家公園位處台北盆地北緣，面積約1萬1,334公頃，以大屯火山區群為基地，因受到東北季風影響，也孕育台灣北部地區特有生態同時也是臺灣北部重要的「青斑蝶」棲地。

青斑蝶因其黑褐色的翅上，有明顯的淡青色斑紋而得名，4月適逢青斑蝶在大屯山區大發生前夕，華南銀行透過移除外來種「巴西水竹葉」等植物，讓青斑蝶的蜜源植物得以綻放，迎接5至6月青斑蝶造訪，保育陽明山國家公園原生生態，及維護植物生態豐富性。

華南銀行期盼藉由響應世界地球日活動，由上而下落實到186間營業單位，今年度持續規劃於全台舉辦超過40場以上之志工服務、社區關懷及生態保護等各式活動，透過同仁親身參與之體驗，將關懷弱勢、生態保護之概念從自身做起，進而推己及人，達成社會共好之目標。

華南銀行今年持續參與「Earth Hour關燈一小時」活動，用實際行動支持聯合國永續發展目標（SDGs）13「氣候行動」之目標，更積極呼應政府推動公股金融事業ESG倡議平台及2050年淨零碳排政策，除制訂「綠色採購條款」，優先與照顧環境之供應商合作，採購對環境友善設備。

近日全行導入台灣富士軟片資訊股份有限公司具「 再生利用」概念之高效資訊節能多功能事務機設備 ，將事務機產出最多廢棄物的碳粉匣，透過特殊回收及再製利用之技術，提升資源效益並實踐「循環經濟」之理念，減少對環境的衝擊。

華南銀行致力提供更多元且貼心的全方位的金融服務，亦持續將環境永續理念內化至企業DNA，成為保育環境的強力後盾，用實際行動讓世界更好。