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首季網路投保件數寫5年同期新高 旅平險貢獻逾3成

中央社／ 台北20日電

疫後報復性旅遊潮續航，金管會統計，今年首季保險業網路投保件數達187.33萬件，其中有31.4%由旅綜險及旅平險貢獻。首季網路投保件數及保費收入雙雙改寫近5年同期新高，甚至超越有防疫雙險投保熱潮的2022年。

根據金管會公布網路投保最新業績概況，今年首季整體保險業網路投保件數合計達187.33萬件，年增34.49%，網路投保保費收入合計達新台幣12.73億元，年增26.29%。

首季網路投保無論件數或保費收入，年增率均有較前2月收斂，但仍雙創自2020年有逐月統計以來的同期新高。

若區分產、壽險業業績，首季壽險業網路投保達23.55萬件，年增32.15%，網路投保初年度保費達1.46億元，年增24.79%，首季產險業網路投保達163.78萬件，年增34.83%，網路投保簽單保費為11.27億元，年增26.49%。

金管會保險局副局長林志憲分析，旅遊熱潮續處高點，帶動產、壽險業旅綜險及旅平險業績表現，汽、機車險業績亦呈現穩定成長。他提到，網路投保業績走高，也反映民眾逐漸善用網路投保便利性。

首季壽險業網路投保件數前3大險種，續由旅平險「包榜」，以旅平險投保8.32萬件居冠，旅平險附加實支實付型傷害醫療險7.99萬件居次，第3為旅平險附加海外突發疾病醫療健康險6.65萬件。

產險業網路投保最熱門險種，由機車險穩坐第1，首季網路投保件數達38.07萬件，其次為旅綜險（含旅遊不便險）35.88萬件，熱度持續升溫，第3名為汽車險，首季網路投保件數為24.1萬件。

若區分各保險公司業績，首季產險業網路投保簽單保費續由富邦產險奪冠，其次為新安東京海上產險，國泰產險居第3。壽險業網路投保業績排名則出現翻轉，首季網路投保初年度保費由國泰人壽擠下台灣人壽奪冠，台灣人壽落居第2，第3名為富邦人壽。

保險 壽險業 旅平險 產險

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