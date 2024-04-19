新台幣貶破楊金龍防線！熱錢奔逃、出口拋匯、央行阻貶 成交量寫歷史

中東衝突升溫，加上台積電（2330）法說行情失靈，國內股匯市慘遭血洗。熱錢19日奔逃17億美元，台股盤中崩跌逾千點，新台幣匯率也暴跌2.1角、最低挫至32.586元；但匯價跌深，反而吸引出口商進場拋匯，中央銀行也拋出近9億美元阻貶，終場收在32.512元，為近八年新低。

匯銀主管指出，熱錢今天匯出潮如海嘯般猛烈，出口商也趁著新台幣匯率跌深時進場拋匯，為避免新台幣匯率貶速過快，央行一天豪擲近9億美元抑制貶勢，匯市交投超熱絡，一日便爆出34.065億美元巨量，創歷史第九大紀錄。

展望後市，匯銀主管說，受到地緣政治風險升溫影響，預料新台幣匯率近期仍將維持偏弱格局，估計短期內將維持32.2~32.8元區間波動。

中東緊張情勢令市場避險情緒急速升溫，央行統計顯示，美元指數今天上漲0.24%，非美貨幣全數倒地，其中又以台灣主要貿易對手國貨幣韓元，單日貶幅0.67%最為弱勢，新台幣匯率下挫0.42%，僅次於韓元。

相較於日圓匯率貶值0.08%，星元與人民幣匯率貶幅分別為0.17%和0.02%，表現最抗跌。

匯銀主管表示，新台幣匯率今天在熱錢腳底抹油、大舉落跑下，收盤價終於貶破32.5元，為央行總裁楊金龍任內最低價。

以色列發射飛彈攻擊伊朗，中東戰事再度拉起警報，屋漏偏逢連夜雨，台積電前一天法說會上「三個下修」，令外資大失所望、瘋狂拋售台股，促使台股盤中一度崩跌1,009點，終場下跌774點，收在19,527.12點，改寫台股單日最大跌點；外資大砍台股857億元，創史上第二大賣超紀錄。

匯銀主管指出，若中東情勢未能緩解，不排除接下來幾天，熱錢將持續出走，導致新台幣匯率繼續「溜滑梯」。

匯銀主管分析，新台幣匯率結束連兩升後、今天盤中一度貶值逾2角，出口商眼見價格不錯、蜂擁進場賣美元，但不敵外資的瘋狂匯出量，因此，央行也加入出口商的拋匯陣容，緩和新台幣匯率貶勢。

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