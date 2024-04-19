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新台幣貶1.36角 收32.512元

中央社／ 台北19日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.512元，貶1.36角，成交金額24.83億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.41元，最高32.41元、最低32.586元。

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