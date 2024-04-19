彰銀股利0.87元 七年高點

彰銀（2801）昨（18）日董事會通過，每股配發0.55元現金、及0.32元股票，合計0.87元，是2018年來近七年高點，盈餘分配率72.5%，以彰銀18日收盤價17.9來看，現金殖利率約3%。

彰銀2023年全年稅後純益129.8億元、年增18%，改寫史上新高，每股稅後純益1.2元，彰銀日前法說會上已表態，對今年股利發放樂觀；18日董事會正式拍定每股配發0.87元股利。

依彰銀2023年底財報，未分配盈餘134.8億元（含前期未分配盈餘），扣除三成法定盈餘公積後，最大可分配盈餘是94.7億元，再以彰銀股本1,085.8億元估算，每股最高配發0.87元，等於彰銀拿出最大誠意，發股利給小股東。

值得一提的是，每股配發0.87元股利中，每股配0.55元現金是與2023年持平，續追平四年來高點，但卻一舉提高股票到0.32元，比去年每股多配了0.07元股票，等於是透過盈餘轉增資、強化自有資本。

彰銀副總王淑芳說，增加配發股票、強化自有資本，是為了支撐業務成長所需，尤其彰銀今年要設海外據點，資本適足率比率需要拉高，多配一點股票、保留多一點資本，有多少資本才能做多少生意。

商品推薦