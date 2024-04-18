法盛漢瑞斯美國股票基金 獲2024理柏台灣基金獎

2024年度LSEG理柏台灣基金獎揭曉，由中國信託投信總代理的法盛漢瑞斯美國股票基金獲得美國股票三年期獎項。該基金側重價值投資法則，以發掘價值成長潛力高的個股為主，進而追求長期絕對報酬。

法盛漢瑞斯美國股票基金具備「UPS」三大特色，一是「US聚焦美國」，也就是鎖定美國股市，參與全球最大市場長期成長機會；二是「Price發掘價值」，嚴選高度折價股票，精算股票內涵價值，在股價相對低時加碼，而在股價相對高時出清，進而挑選具長期成長潛力的企業；三是「Specialist淬鍊價值投資專家」，秉持價值投資的精神與理念，透過紮實、嚴謹的研究及選股策略，找尋價值被市場低估的標的公司，得以在2024年理柏台灣基金獎中脫穎而出，為長期投資的不二選擇。

法盛漢瑞斯資產管理投資團隊表示，人工智慧（AI）題材持續發酵，推升美股今年第一季表現亮眼，其中標普500指數更創下歷史新高、突破5000點。但也發現美股漲幅主要是由科技巨頭所帶動，經理團隊則認為部分獲利成長較溫和的股票可能被市場嚴重低估，反而創造更多具有吸引力的價值投資機會，未來可望有較佳的表現。

展望後市，法盛漢瑞斯資產管理投資團隊認為，AI在各行各業的影響不容小覷，惟主流AI股目前本益比偏高，因此伺機尋找其他受惠AI商業應用的企業，如美國第一資本（Capital One），該公司明確釋出將AI導入流程，以降低成本進而提升競爭力。此外，也看好谷歌（Google）在AI發展趨勢明確，隨著更多商業應用推出後，可能會重新獲得市場青睞。

中國信託投信於2018年3月成為法盛資產管理在台灣的總代理，代理法盛（Natixis）、盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）、漢瑞斯資產管理（Harris Associates）及Thematics資產管理等系列基金。

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