快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法盛漢瑞斯美國股票基金 獲2024理柏台灣基金獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
法盛漢瑞斯美國股票基金獲得2024年度LSEG理柏台灣基金獎之美國股票三年期獎項，17日由法盛投顧總經理陳家銘代表受獎。（中國信託投信提供）
法盛漢瑞斯美國股票基金獲得2024年度LSEG理柏台灣基金獎之美國股票三年期獎項，17日由法盛投顧總經理陳家銘代表受獎。（中國信託投信提供）

2024年度LSEG理柏台灣基金獎揭曉，由中國信託投信總代理的法盛漢瑞斯美國股票基金獲得美國股票三年期獎項。該基金側重價值投資法則，以發掘價值成長潛力高的個股為主，進而追求長期絕對報酬。

法盛漢瑞斯美國股票基金具備「UPS」三大特色，一是「US聚焦美國」，也就是鎖定美國股市，參與全球最大市場長期成長機會；二是「Price發掘價值」，嚴選高度折價股票，精算股票內涵價值，在股價相對低時加碼，而在股價相對高時出清，進而挑選具長期成長潛力的企業；三是「Specialist淬鍊價值投資專家」，秉持價值投資的精神與理念，透過紮實、嚴謹的研究及選股策略，找尋價值被市場低估的標的公司，得以在2024年理柏台灣基金獎中脫穎而出，為長期投資的不二選擇。

法盛漢瑞斯資產管理投資團隊表示，人工智慧（AI）題材持續發酵，推升美股今年第一季表現亮眼，其中標普500指數更創下歷史新高、突破5000點。但也發現美股漲幅主要是由科技巨頭所帶動，經理團隊則認為部分獲利成長較溫和的股票可能被市場嚴重低估，反而創造更多具有吸引力的價值投資機會，未來可望有較佳的表現。

展望後市，法盛漢瑞斯資產管理投資團隊認為，AI在各行各業的影響不容小覷，惟主流AI股目前本益比偏高，因此伺機尋找其他受惠AI商業應用的企業，如美國第一資本（Capital One），該公司明確釋出將AI導入流程，以降低成本進而提升競爭力。此外，也看好谷歌（Google）在AI發展趨勢明確，隨著更多商業應用推出後，可能會重新獲得市場青睞。

中國信託投信於2018年3月成為法盛資產管理在台灣的總代理，代理法盛（Natixis）、盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）、漢瑞斯資產管理（Harris Associates）及Thematics資產管理等系列基金。

美國 股票

延伸閱讀

LISA又出手了！砸1.3億美國買豪宅「莊園風格內景」開箱　富婆鈔能力太驚人

停止升息期間 美國投資級債報酬大勝全球投資級債

美國通膨強撐 精選收益複合債尋升機

回不去了還是不回去？哈利王子悄悄將主要居住地改成美國

相關新聞

中信金擬併購京城銀 原來是著眼於南部S廊帶價值

不具名的金融業高層透露，中信金擬發動對京城銀的併購，主要著眼於南台灣現在由台積電領軍半導體產業所產生的「S廊帶」價值。S...

傳中信金有意併購 京城銀正式發布重訊說明

市場傳出中信金控（2891）有意併購京城銀行（2809），京城銀行今天午盤前發布重大訊息公告指出，有關併購傳聞，「目前本...

520後卸任 黃天牧：卸任前堅守崗位

金管會主委黃天牧上午出席立法院財政委員會審查113年度中央政府總預算案。面對將隨520新任總統就職卸任一事，黃天牧表示在...

3月投資人減碼台股 統一奔騰基金規模逆勢增逾5%

加權指數今年3月首次突破兩萬點，投資人逢高獲利了結，全市場台股基金淨流出81.33億，但台股基金淨值成長抵銷後，整體台股...

奈米投 ETF 投組理財受歡迎 北富銀奈米2號資產規模大增逾六成

台股指數股票型基金(ETF)投資熱潮延燒，根據統計，台灣ETF總規模至今(2024)年2月底已突破新台幣4兆元，創下歷史...

法盛漢瑞斯美國股票基金 獲2024理柏台灣基金獎

2024年度LSEG理柏台灣基金獎揭曉，由中國信託投信總代理的法盛漢瑞斯美國股票基金獲得美國股票三年期獎項。該基金側重價值投資法則，以發掘價值成長潛力高的個股為主，進而追求長期絕對報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。