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歐美商辦暴雷案名單揭曉 五家行庫、一家民營銀行踩雷

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

六家銀行踩中歐美商用不動產辦公室（商辦）授信地雷，財委會立委伍麗華關注到底是哪六家銀行？金管會主委黃天牧說，是五家行庫、一家民營銀行，那家民營銀行是王道銀行，另外已將商辦壞帳、全數轉銷呆帳則是華南銀和彰銀

至於五家行庫就是第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀和台銀。

伍麗華在財委會上說，歐美商辦爆雷是需求下降、成本上升，就他自己所掌握者，這十件商辦案、六家銀行預估損失約30億元，去年金管會也赴海外金檢，金檢查出了甚麼？

黃天牧說，事實上，金管會對歐美商辦情況已要求金融業注意，金檢也有去了解，如歐洲養老院也有查。就目前金檢了解，並沒有重大缺失。

商辦 彰銀 金管會

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