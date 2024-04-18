合庫人壽14周年慶 回饋保戶再加碼

合庫人壽本月迎來成立14周年慶，同時加碼再推出安心守護計畫與尊享 VIP 服務，致力打造更完整的服務生態圈，回饋保戶、家庭及照顧者。

合庫人壽總經理藍年紳表示，合庫人壽一直堅持每賣一張房貸壽險捐款300元支持家庭照顧者，至今總捐款已超過2,500萬元；2023年房貸壽險的理賠金額接近4億元，較前年增加了30%，可見房貸壽險對家庭的重要性。

藍年紳指出，合庫人壽不斷提供創意多元服務，致力打造保戶服務生態圈，讓保戶個人或家庭都可以感受到合庫人壽的用心，除了「安心守護計畫」，合庫人壽再加碼推出「尊享VIP服務」，提供更多元、尊榮的服務體驗，包括專屬生日禮、VIP專屬好禮與全球禮賓秘書服務等，內容涵蓋美食、機場接送、居家服務、購物與高階健檢。

合庫人壽自2013年與家庭照顧者關懷總會合作推廣「照顧不離職」並提供各種支持性服務，包括「喘息咖啡」、「照顧電視台」、「喘息學院」等，今年特別針對保戶推出安心守護計畫，為保戶免費量身訂作長照計畫，包括「心理建設」、「資源盤點」、「服務連結」等「安心三部曲」，以及「守護五法寶」∶「照顧安排」、「彈性喘息」、「家庭會議」、「實務指導」與「安心交接」等一系列專業服務。

藍年紳表示，家庭照顧最大的問題就是「人力」、「能力」與「財力」。透過安心守護計畫可以有系統的整合自身、企業及政府的資源，客製化照顧計畫，讓保戶以最有效率的方式聰明照顧、放手喘息。

合庫人壽表示，秉持穩健經營，已連續14年獲得金管會肯定為提高國人保險保障的壽險公司，資本適足率超過300%，是值得客戶信賴的保險夥伴，未來，也將持續打造溫暖多元的服務生態圈，成為家庭照顧者及保戶最溫暖的保險夥伴。

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