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美國通膨強撐 精選收益複合債尋升機

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國公布3月消費者通膨率由上月3.2%升至3.5%；核心通膨維持於3.8%，均高於市場預期。根據芝商所FedWatch數據顯示聯準會首次降息時點延至9月，年內僅會降息二次，推升美國各債券殖利率彈升，美國高評級綜合債指數(包含美國公債、公司債和抵押債)殖利率自4/8重登5%後，於4/10收在5.19%。

富蘭克林證券投顧表示，市場調整對聯準會降息過度期待的情境在過去一年已發生過幾次，採取中天期持債的中性利率曝險策略乃順應債市震盪的良方。隨著債市修正後，高評級綜合債殖利率再登5%之收益機會來臨，而且歷史經驗顯示債市行情於降息前即可啟動，現階段乃藉由精選收益複合債網羅各債市機會的良機。

一、趁機：趁美國高評級綜合債殖利率重登5%的機會

回溯最近兩年美國高評級綜合債指數到期殖利率於2022/10/14、2023/7/6開始登上5%以上的波段，由這兩日結算至2024/4/8殖利率重返5%的指數含息報酬分別為6.99%、2.69%，顯示就算在投資首日、結算日的市場殖利率相近，然而債息收益仍持續在累積。且假若殖利率未來自高檔下滑時，更有資本利得空間可期待。

二、良機：債市行情不必於等到降息才開始

由聯準會1989年以來五次的貨幣政策調整經驗*，美國綜合債自停止升息日之後24個月報酬率平均為19.69%。而自停止升息到降息首日平均歷時8個月，這段期間之債市平均上漲8.94%，顯示行情於降息前即已啟動。富蘭克林證券投顧表示，儘管這波聯準會停止升息後，債市隨著投資人對降息時程的預期調整而起伏，然而朝向降息的趨勢明朗，投資人宜把握降息前債市震盪時的進場機會。

再者，過去五次聯準會降息時期，美國史坦普500指數於前兩次期間上漲、但最近三次期間下跌，反觀複合債指數卻是五次均上漲。顯示聯準會降息並不全然是股市的利多，高品質債應可再扮演平衡股票於高檔震盪的利器。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國通膨不易快速達標，然而考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，聯準會下半年應會開始降息，此時採取不短不長之中天期債的利率曝險策略，可保留後續市場若有過度反應時的調整空間。隨著債券債息收益墊高，更適合做為防禦風險性資產震盪的配置。

殖利率 美國公債 降息

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