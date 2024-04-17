台中銀行捐款1000萬元 助花蓮地震受災學子維護受教權益

台中銀行（2812）針對 4月3日芮氏規模7.2的地震為台灣帶來不少災情，中斷前往東部的交通要道，花蓮當地損失慘重，台中銀行因此捐款1,000萬元給花蓮縣政府教育處，協助花蓮受災學生度過本次困境，以具體行動維護當地學子的受教權益、落實企業社會責任。

403花蓮強震，台中銀行比照公股行庫推出受災戶重建融資優惠貸款及紓困專案，協助遭受地震災害影響的民眾早日完成災後重建工作，現在則是加碼捐款1,000萬元，幫助花蓮學子不因震災而中斷學習。

除本次地震捐款外，台中銀行長期支持基層運動不遺餘力，包含連續5年贊助台灣原住民棒球運動發展協會，及連續8年贊助重光盃全國少棒錦標賽，不僅為體育運動打下基礎，也鼓勵資源缺乏的小朋友向夢想努力。

台中銀行2023年稅後純益68.21億元為史上最佳，較2022年53.44億元成長27.64%，每股稅後純益（EPS）達1.31元。除了孳息資產成長進而帶動利息收入增加外，放款、信託、保險及證券等業務的順利推動，也讓該行淨手續費收入穩定成長。

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