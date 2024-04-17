台中銀行捐款1000萬元 助花蓮地震受災學子維護受教權益
台中銀行（2812）針對 4月3日芮氏規模7.2的地震為台灣帶來不少災情，中斷前往東部的交通要道，花蓮當地損失慘重，台中銀行因此捐款1,000萬元給花蓮縣政府教育處，協助花蓮受災學生度過本次困境，以具體行動維護當地學子的受教權益、落實企業社會責任。
403花蓮強震，台中銀行比照公股行庫推出受災戶重建融資優惠貸款及紓困專案，協助遭受地震災害影響的民眾早日完成災後重建工作，現在則是加碼捐款1,000萬元，幫助花蓮學子不因震災而中斷學習。
除本次地震捐款外，台中銀行長期支持基層運動不遺餘力，包含連續5年贊助台灣原住民棒球運動發展協會，及連續8年贊助重光盃全國少棒錦標賽，不僅為體育運動打下基礎，也鼓勵資源缺乏的小朋友向夢想努力。
台中銀行2023年稅後純益68.21億元為史上最佳，較2022年53.44億元成長27.64%，每股稅後純益（EPS）達1.31元。除了孳息資產成長進而帶動利息收入增加外，放款、信託、保險及證券等業務的順利推動，也讓該行淨手續費收入穩定成長。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 等房價跌的人要瘋了！前兩月預售屋狂賣3200億、年增150%
▪ 台中捷運通車三年預售屋翻倍賣 越往捷運兩頭漲越多
▪ 友人嗨喊入住新北蛋黃區！他開箱對方新家愣「豈有此理」 網傻眼：跟住嘉義差不多
▪ 台積電不來龍潭地主悔不當初？房仲：漲勢仍凌厲
▪ 高雄舊部落新舊屋價差大 鹽埕1間新屋可換買2戶中古屋
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言