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「山道猴子」重燃定《融資公司專法》？兩大財金部會均保留

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧（圖）。記者杜建重／攝影
金管會主委黃天牧（圖）。記者杜建重／攝影

「山道猴子」悲歌重啟朝野立委對定《融資公司專法》聲浪，惟金管會經濟部均傾保留。金管會主委黃天牧坦言，納管牽涉到要解決什麼問題、管理範圍為何，中間是很複雜的，現階段未朝法律位階處理，經濟部次長陳正祺也說，不希望民眾資金需求管道因政府納管而被掐死。

去年底行政院對先買後付（BNPL）此一狀況召開跨部會討論，初步方向是先從消保議題著手，並請消保處收集各國監理法治，再進一步檢討各機關專業職能和政策工具，看是否有設專法必要性與急迫性。

今財委會上，立委郭國文說，融資公司猶如合法的「地上錢莊」，跟銀行借低利又轉借出去賺價差，融資公司業務不只先買後付（BNPL）還出現了「假買賣真貸款」、「一車多貸」、「以貸養貸」模式，若自律規範不足，他律就需介入。

立委黃珊珊也批，融資租賃是台灣最大影子銀行，但卻是三不管地帶，立委伍麗華更詢問為何2007年送融資公司法草案至今17年卻沒有下文？金管會與經濟部對融資租賃業設專法的態度為何？

黃天牧坦言，融資公司法至今沒有下文，是因授信非銀行專屬業務，融資公司衍生的一些問題，消保法已有處理，所以沒有特別著墨要訂專法，陳正祺則說，納管是一個方法，可以排除風險卻也讓民眾資需求管道受到限制，這也是為何17年來政府兩端擺盪。

那是否支持設專法？黃天牧直言，納管牽涉到要解決什麼問題、管理範圍為何，中間是很複雜的，現階段他個人立場未朝法律位階處理。

黃天牧進一步解釋，金融監管本來就有幾個支柱，主管機關監理、社會監督和自律，大家習慣上都認為說，自律好像沒有在管理，但在歐洲自律組織（Self-Regulatory Organization, SRO）其實也是重要的。

如果要納管，要考慮幾個問題，一、如何界定管理範圍？有些是融資公司，有些是資產管理公司，二、要解決什麼問題？要先確定我們最顧慮的問題，是發生在什麼情況、什麼機構，「確定問題後才能框範圍」、再確定由誰來管，三、管理強度為何？是干涉還是列指導原則。

若主管機關用法律去強制監理時，被監理成本（指業者）就會提升，原來所提供的服務和價格就會不同了，就會影響真正需要這樣服務（指貸款）的人。

經濟部次長陳正祺也說，經濟部法定職掌是推廣產業發展，必須評估納管後，是否影響產業發展和民眾金融活動，納管有利有弊需做政策評估，立法過程中也需要深度研議。

經濟部 金管會 黃天牧

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